Den mand, som formåede at smutte fra politiet i Jyllinge mandag aften, er selv dukket op på Roskilde Politistation. Han skal nu afhøres om en episode, hvor han prøvede at få to 12-årige piger op i sin hvide varevogn. Foto: Foto: Kenn Thomsen

Mand kontaktede 12-årige piger: Har meldt sig selv

Den mand, som politiet siden i går aftes har ledt efter, har meldt sig selv på Roskilde Politistation. Her oplyser vagtchefen, at manden er blevet kortvarigt afhørt.

Manden kom i politiets søgelys, da han i går aftes kontaktede de to 12-årige piger ved fritidsklubben Poplen og prøvede at få dem med op i sin hvide varevogn. Efterfølgende fulgte manden efter pigerne, så de følte sig meget utrygge.

- Vi havde en hundepatrulje ude for at lede efter ham, men vi fandt ham ikke, fortalte Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi tidligere i dag, hvor hun også oplyste, at politiet havde en idé om, at manden var påvirket af et eller andet.