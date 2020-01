Mand fra Brøndby kørte bil uden kørekort og med gæld til staten

- Vi kan kontakte SKAT for at se, om han har et udestående med det offentlige. Det havde han, så det er derfor, vi tager en stor del af pengene, men under respekt for, at han skal have lidt at leve for resten af måneden, fortæller Martin Bjerregård.