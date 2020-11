To mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag for at have tæsket en 74-årig, som de ville have til at udlevere et skilt fra pubben i Gundsømagle. Foto: Thomas Olsen Foto: Kenn Thomsen

Mand banket for at stjæle bodegas skilt - to mænd for retten i dag

Roskilde - 04. november 2020 kl. 12:03 Af Kristian Jørgensen

En 74-årig mand er blevet opsøgt i sit hjem og banket, fordi han skulle have fjernet et skilt fra pubben i Gundsømagle. For det - altså overfaldet - bliver to mænd på 32 og 61 år onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Overfaldet skete forrige fredag, den 23. oktober, hjemme hos den 74-årige i Roskilde, hvor han blandt andet pådrog sig knoglebrud i kroppen og måtte indlægges på sygehuset efter at have fået et lag tæsk af de to mænd fra Roskilde, som ville have udleveret det skilt, han skulle have taget fra pubben ved et tidligere besøg.

Først da den ældre mand havde sundet sig lidt oven på overfaldet, meldte han det til politiet mandag i sidste uge, den 26. oktober. Det førte onsdag morgen til, at de to mænd blev anholdt og nu bliver stillet for retten med krav om varetægtsfængsling.

De to mænds relation til værtshuset er ukendt, ligesom offerets skyld i skiltetyveriet, og hvorhvidt det kan få en konkvens. Det vil indgå i politiets videre efterforskning, men uanset hvad der er ret og vrang om skiltet, står det ikke mål med det voldsomme overfald, som de to mænd er mistænkt for at have udøvet.