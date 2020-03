De fleste børn er hjemme de kommende 14 dage, men nogen vil stadig kunne komme i skole og daginstitution. Det gælder dog for alle børn, at de stadig har skal passe undervisningen. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Man render ikke om hjørner med nødpasningen

Roskilde - 13. marts 2020 kl. 12:02 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis forældre har behov for det, kan de få nødpasning af deres børn i de kommende 14 dage, hvor skoler og dagtilbud er lukket ned.

Torsdag klokken 17 var fristen for at melde børn i alderen 0-9 år til nødpasning, men Roskilde Kommune har endnu ikke et endeligt tal på, hvor mange børn der skal nødpasses. Alle forældre, der har bedt om nødpasning, er blevet kontaktet direkte af kommunen for at sikre, at de vitterligt har et nødbehov.

- Det ligger jo i ordet nødpasning, at det er for dem, der ikke har andre muligheder. Vi har jo fået besked på at lukke ned, siger Rikke Houkjær, kommunikationschef i Roskilde Kommune.

Det tjek tager sin tid. Derefter skal der lægges en kabale med, hvordan man fordeler børnene på skoler og institutioner, ligesom det skal sikres, at der er kendte lærere og pædagoger for børnene.

Fredag eftermiddag regner Roskilde Kommune med at have overblikket.

Flertallet af børnene bliver hjemme, men for skolebørnenes vedkommende er det ikke det samme som, at de kan holde fri. Torsdag blev det meldt ud, at de skal fjernundervises, så de får besked fra deres lærere om, hvad de skal lave. Derfor er mange også blevet sendt hen i skolen fredag for at hente deres skolebøger.