Maj er Danmarks yngste helikopterpilot: Gik til prøve på sin 17-års fødselsdag

Roskilde - 31. maj 2021

Rotorbladene fra helikopteren snurrede og overdøvede det meste i nærheden, da en lille helikopter med plads til to søndag formiddag afsluttede en tur ved at lande blandt hangarerne i Roskilde Lufthavn. Piloten og anledningen var dog en kende ud over det sædvanlige.

I pilotsædet sad nemlig Maj Knudsen på kun 17 år, og faktisk var det netop denne søndag Maj Knudsens fødselsdag. Den blev fejret med at bestå den sidste prøve, så hun nu kan kalde sig for Danmarks yngste helikopterpilot.

- Det er jo ret seriøst, men det føltes ikke så seriøst, som det faktisk var. Det var lidt mere, som om jeg fløj med en, der lige så godt kunne være enhver anden voksen, og det er meget rart. Selvom man er til prøve, så kan man jo lige det, man skal kunne. Du kan ikke gøre alting til perfektion, sagde Maj Knudsen oven på flyveturen, hvor hun bagefter havde fået rosende ord med på vejen af sin examiner - personen, der er med på turen og bedømmer, om man har bestået eller ej.

Undervejs i prøven var Maj Knudsen blandt andet blevet testet i at flyve tæt lige hen over jorden og i at manøvrere og dreje helikopteren. Inden flyvning svarede hun på kontrolspørgsmål omkring vejr, eventuelle forhindringer og alt det andet, der på forhånd skal være styr på.

- Han sagde, at jeg havde et godt håndelag, og at jeg havde ro på helikopteren, fortalte Maj Knudsen om bedømmerens bemærkninger efter at have bestået.

Hårdt arbejde og ventetid Maj Knudsen var på prøven vidt omkring og nåede forbi både Borup, Hvalsø, Skibby og Gundsølille, inden turen gik tilbage til Roskilde Lufthavn og de afsluttende øvelser.

Her ventede familie og instruktør, og Maj Knudsen har da heller ikke flyvekærligheden fra fremmede. Hendes far har nemlig i forvejen helikoptercertifikat, og det var endda ham, der for godt tre år siden meldte hende til holdet på flyveskolen.

- Min far startede med at flyve, da jeg var fem år gammel. Der købte han den grønne helikopter, jeg lige har fløjet i, fortæller Maj Knudsen.

Selvom hun har arbejdet mod den endelige prøve, var Maj Knudsen godt klar over, at det ville kræve hårdt arbejde og ventetid at nå dertil. Man kan nemlig ikke tage prøven, før man er fyldt 17.

- Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne blive færdig før i dag. Det har jeg vidst lige siden starten, så selvom jeg har været tre år undervejs og startede 14 dage, efter jeg fyldte 14, så har jeg bare gjort mit bedste. Det har været langtrukkent nogle gange, men det har været megafedt og det bedste, jeg har gjort, siger hun.

Hjalp også fagligt Den nyudklækkede helikopterpilot er ordblind og havde derfor udfordringer med læsematerialet, da hun begyndte. Men pilotvejen har også hjulpet hende her.

- Lige pludselig blev jeg nødt til at læse, fordi jeg faktisk skulle bruge det til noget. For man skal til otte teoriprøver i otte forskellige fag, og hvis du ikke består dem, så kan du ikke komme til den her prøve, siger Maj Knudsen om forløbet og vejen hertil.

Arbejdet bar frugt, og på halvandet år gik hun i skolen fra et 4-tal i læseprøve til et 12-tal.

- Jeg synes, det har givet mig et rigtig godt ryk fagligt. Det er ikke kun det, at jeg har lært at flyve, men også at jeg er blevet bedre til andre ting, siger hun.

Det er snart to år siden, at Maj Knudsen blev færdig med det teoretiske arbejde på helikopterholdet. Siden har hun øvet sig i at flyve, blandt andet med en håndfuld soloture undervejs. Nu kan hun med god samvittighed altså kalde sig for Danmarks yngste helikopterpilot.