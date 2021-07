Se billedserie Det har krævet en vis magt og økonomisk formåen, at holde skibe i søen som Havhingsten fra Glendalough og Ottar. De to største skibe i Vikingeskibsmuseets flåde er rekonstruktioner. Det, der er tilbage af originalerne, er udstillet i Vikingeskibshallen. Skibene blev hentet op fra Peberrenen i begyndelsen af 1960?erne. Foto: Jan Partoft

Magtens skibe

Roskilde - 02. juli 2021

I Museumshavnen ligger en række kopier af de vikingeskibe, der blev gravet ud af Roskilde Fjords dynd i begyndelsen af 1960'erne. Skibene er bygget i første halvdel af 1000-tallet og de blev sænket i Peberrenden ved Skuldelev, da de var udtjente. Formålet var at spærre for den direkte sejlrute til Roskilde. På den måde kunne man holde fjender væk, der ikke kendte sejladsforholdene i Roskilde Fjord.

Sænkningen var den sidste magtdemonstration, de fem skibe var med til. Hvilke magtdemonstrationer, de har været med til, mens de var sødygtige, kan man kun gisne om.

- Skibene har været en magtfaktor, som har krævet en stor indsats for at kunne bruge, siger Jacob Andreassen fra Vikingeskibsmuseet.

- Tænk på at Havhingsten har en besætning på mere end 60 mand, når forbilledet og andre krigsskibe har været på togt, så har der været behov for følgeskibe med mad og forsyninger. Det har krævet en stor og magtfuld organisation at holde i gang.

- Magten og skibene bliver sommerens tema på Vikingeskibsmuseet, siger Jacob Andreassen.

Rent praktisk kommer det til at ske med udgangspunkt i de to store rekonstruktioner: Havhingsten af Glendalough og Ottar. Det er de to største skibe, og repræsenterer henholdsvis et krigsskib og et handelsskib.

- Havhingsten kommer til at ligge ved den lille bro ved plænen foran Vikingeskibshallen, siger Jacob Andreassen.

- Man kan komme ombord, og der er altid nogen der, som kan fortælle om skibet. Når Havhingsten er på sejlture, så er det i stedet for Ottar, der ligger ved broen.

Skibssætning

Området ved Havhingsten eller Ottar er spærret af, så der kun er adgang, hvis man har løst billet til Vikingeskibsmuseet.

- Her bliver der lavet et indelukke, hvor der kommer til at være en lang række aktiviteter, der har forbindelse til skibene og livet i vikingetiden. Der kommer blandt andet en skibssætning, som i Lejre, siger Jacob Andreassen.

Skibssætningen kommer dog ikke til at være af tonstunge sten, men i stedet for at pallekasser, hvor der sættes skjolde på, så skibsformen bliver tydelig. Kasserne kan bruges til at sidde på eller som udgangspunkt for lege. Området bliver også forsynet med en række teltboder, hvor man kan høre om forskellige håndværk. Alle aktiviteterne er familieegnede

- Her kan man møde en række håndværksformidlere, der fortæller om vikingetidens håndværk som rebslageri, smede, vævere og mad, siger Jacob Andreassen.

Med de lempede coronarestriktioner bliver der også lejlighed til få lov til at prøve af og røre ved tingene.

Udendørs arena

For de kamplystne og legesyge bliver der indrettet en arena, hvor man kan kæmpe med rollespilsvåben eller prøve kræfter med nogle af de lege, der blev brugt i vikingetiden.

- Coronaen og restriktionerne sætter stadig grænser for udfoldelserne selv om de er lempet, så den levende formidling kommer overvejende til at foregå udendørs, siger Jacob Andreassen.

- Ud over området ved Havhingsten, er der værftet, hvor der arbejdes på en ny kopi af Skuldelev 3. Den gamle, Roar Ege, er udtjent, og ligger på land.

- Man kan også selv forsøge sig som bådebygger i mindre målestok, hvor man kan bygge noget, der kan flyde med rester fra værftet. Vi har flyttet selvbyggerområdet ned til værftsområdet.

Hver dag i sommerferien kommer til at byde på rundvisninger og vikingetalks. I museets cafe Knarr bliver er lavet mad med vikingetemaer.

Vikingeskibsmuseet har åbent hver dag fra klokken 10 til 17.