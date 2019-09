En lampe, et skilt og et vejskilt på Hestetorvet blev malet med gul graffiti onsdag aften. Politiet fandt dog hurtigt to mænd, som blev sigtet for hærværk. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Mænd lavede graffiti og gik på pub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mænd lavede graffiti og gik på pub

Roskilde - 05. september 2019 kl. 10:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet skulle ikke gå langt, da de fik en anmeldelse om, at tre yngre mænd var gået over Hestetorvet, hvor mindst en af mændene havde tegnet graffiti på en lampe, et skilt og et vejskilt med en gul tusch kort før klokken 18 onsdag aften.

En patrulje fandt frem til de tre mænd, der var smuttet ind på Mulligans på Hestetorvet. Politiet undersøgte de tre mænds tøj og tasker, hvor de fandt en gul tusch, gul maling og fem spraydåser, som politiet beslaglagde.

To af de tre mænd, en 27-årig fra Skibby og en 26-årig fra Roskilde kunne mistænkes for at have lavet graffti. De to blev sigtet for hærværket.

Politiet undersøger nu sagen nærmere, for at se, om de to kan mistænkes for yderligere graffitisager i området.

De to vil blive præsenteret for et erstatningskrav, når dette er opgjort og vil senere høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.