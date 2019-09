Sundhedsstyrelsen har tildelt Roskilde Kommune 1,4 millioner kroner til at videreudvikle Roskildemodellen for mandefællesskaber. Billedet er fra Roskilde Firma- og Familieidræts Rigtige Mænd-hold. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Mænd får mere at være sammen om

Roskilde - 14. september 2019 kl. 18:39

Selv om man ved, det er sundt at være en del af et fællesskab, er det ofte lettere sagt end gjort - især for mænd. Nu har Sundhedsstyrelsen bevilget 1,428 millioner kroner til nye mandefællesskaber i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune har arbejdet med fællesskaberne gennem et stykke tid, hvilket Roskildemodellen for Mandefællesskaber vidner om. Omkring 40 mænd har allerede fundet vej til seks fællesskaber for mænd, der har rundet 60 år. Mændene mødes et par timer hver 14. dag til mandesnak eller udflugter.

Fælles for dem er, at de har været på udkig efter et nyt mandligt netværk. De har alle hver især ressourcer, men en del af mændene er eller har været i et svært sted i livet. Det kan være nyligt pensionering, mistet ægtefælle eller venner, lille netværk eller tilflytter.

Mandefællesskaberne i Roskildemodellen skal nu videreudvikles, beskrives og afprøves yderligere i samarbejde med Røde Kors Roskilde. I forbindelse med projektets start har Roskilde Ældre Motion for eksempel lanceret et nyt motionstilbud til mænd over 60 år, som har haft svært ved at komme i gang med motion på egen hånd. Målet er at udbrede Mandefællesskaberne i Roskildemodellen nationalt.

- Sydpå mødes mændene f.eks. på torvet og spiller boule, men på vores breddegrader har vi ikke samme tradition. Her bliver man som mand nemt lidt isoleret og rodløs med alderen. Det er meget uheldigt. Undersøgelser viser nemlig, at det sunde liv langt hen ad vejen kommer af sig selv, når man er med i et godt fællesskab, siger Morten Gjerskov (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Roskilde Kommune.