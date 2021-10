Mads og Mads mistede formue: Kuldsejlet glamping-projekt kostede dyrt for unge iværksættere

Vennerne Mads Theill Sørensen og Mads Søgaard har kendt hinanden, siden de blev født, og de fik under coronakrisen smag for livet i naturen. Det førte til idéen om at starte et såkaldt glamping-projektet. Glamping er, som nogle vil vide, et campingophold under lidt mere glamourøse forhold end sædvanligt. Projektet kaldte de for Himle - og det skulle give gode oplevelser for både dem selv og andre, uden at det var i strid med forsamlingsforbud eller rejserestriktioner.