Fra sommeren 2022 er det slut med at få tømt din biospand hver uge. En del borgere har oplevet, at deres biospand på bare en uge ender med at være rimelig overrendt af maddiker. Det vil kommunen informerer sig ud af.

Maddiker efter en uge: Nu skal dit madaffald stå 14 dage i sommervarmen og prisen stiger

Roskilde - 13. april 2021 kl. 17:40 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der kommer serviceforringelse og prisstigning i affaldsordningen i Roskilde Kommune fra foråret 2022. Det ligger fast efter dagens møde i klima- og miljøudvalget.

Her blev der diskuteret kontrakt for kørsel og indsamling af dagrenovation, og forvaltningen forventede, at priserne i det nye udbud til være steget med 15 procent, hvis den nuværende ordning fastholdes. Så i et forsøg på at holde prisen nede havde forvaltningen listet en stribe muligheder for ændringer - serviceforringelser kunne det sagtens kaldes - hvis prisen skulle holdes i ro.

Politisk var der enighed om at nikke ja til ændringerne.

Hver 14. dag Det betyder først og fremmest, at det fra sommeren 2022 er slut med at få tømt sin rest- og biospand hver uge. Til og med i år er der ugetømning i maj, juni og juli, blandt andet for at undgå lugtgener, og fordi en del borgere i de varme måneder har oplevet en levende biospand fyldt med maddiker.

Formand for udvalget, Karim Arfaoui (S), lægger ikke skjul på, at serviceforringelserne kommer for at holde prisen nede.

- Selv med de ændringer, vi foretager, undgår vi næppe en prisstigning, men den bliver mindre. Vores udgangspunkt er at realisere en ordning, som alle kan betale, siger han og understreger, at hvis man hører til dem, som virkelig gerne vil fastholde at få tømt hver uge i sommermånederne, så kan man tilkøbe den service, som altså før var en fast del af affaldsordningen.

Informationskampagne Ved at sløjfe tømning hver uge falder prisen på ordningen med 150 kroner, men disse bliver altså spist op af prisstigninger.

Karim Arfaoui nævner, at kommunen vil lave en informationskampagne, som skal hjælpe borgerne med løsninger, så de undgår en levende og lugtende skraldespand i de varme måneder.

- Vi har været i dialog med andre kommuner, og deres erfaringer viser, at bruger man to, måske endda tre af bioposerne, og slår man knuder på dem, så kan man komme rigtig langt i et forsøg på at undgå generne, som fx maddiker, som vi er udmærket bekendt med, siger Karim Arfaoui.

Frem med spanden En anden serviceforringelse bliver, at man fremover ikke må have sin affaldsspand stående op til 40 meter inde på sin grund, en kun fem meter må skraldefolkene maksimalt skulle ind på grunden for at hente spanden. Man kan - som med tømningsfrekvensen - betale sig fra dette nye krav.

- Igen prøver vi at holde prisen nede, og vil man have sin skraldespand stående længere inde på grunden, så kan man, som jeg selv gør, selv kører spanden ned til vejen og hente den igen, siger Karim Arfaoui.