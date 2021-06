Madboden Brazil: Summer Days er en mere stille affære

- To år er jo næsten en studentereksamen, og så er de unge måske taget til udlandet eller lignende. Det har været et kæmpe problem af finde frivillige i år. Vi har lige næsen over, men kunne godt have brugt flere. Festivalen var jo aflyst, så folk er taget på ferie, siger Thomas Stryhn og fortæller, at det betyder, at de har været nødt til at skære lidt i menuen.