Karen-Elisabeth Gadtoft kan på sit CV både skrive vinder af Maddysten 2019 med sin familie, madblogger, influencer og opskriftsudvikler. Nu har hun også sit eget madmagasin. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Madblogger går solo med madmagasin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Madblogger går solo med madmagasin

Roskilde - 22. september 2021 kl. 08:11 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Før sommerferien fortalte Karen-Elisabeth Gadtoft, hvordan hun efter at have vundet Maddysten i 2019 lever af at være madblogger, influencer og opskriftsudvikler for Hanegal. Derudover fortalte hun, at hun sammen med Nikoline Visholm i godt et år havde lavet det gratis madmagasin Gadtoft og Visholm.

Nu har Karen-Elisabeth Gadtoft overtaget Nikoline Visholms del af madmagasinet.

- Jeg skal være alene om det. Der er mange fordele ved at have en partner, men også fordele ved at være alene. Jeg har en meget klar vision for magasinet, fortæller Karen-Elisabeth Gadtoft, der kommer fra Lejre og Roskilde.

Hun har ingen planer om at skrue ned for sine andre fokusområder.

- Før har vi søgt samarbejde fra magasin til magasin, men fremover vil jeg lave årssamarbejder, så det bliver nemmere at planlægge. Det giver mig et mere klart overblik, siger Karen-Elisabeth Gadtoft og fortæller, at madmagasinet stadig vil stadig have fokus på bæredygtige opskrifter og sæsonens råvarer.

- Særligt råvarer i sæson er vigtigt for mig, siger Karen-Elisabeth Gadtoft, hvis mission er at vise, at god hjemmelavet mad er nemt at lave.

Hun har taget det sociale medie Tiktok til sig, og hun vil fremover tage nogle opskrifter fra magasinet og vise, hvordan man laver dem i korte videoer på Tiktok.

Magasinet udkommer online hver anden måned via paperturn. Første gang Karen-Elisabeth Gadtoft selv står for magasinet, bliver udgivelsen den 1. november.

- Det er julenummeret. Og jeg elsker jul, siger Karen-Elisabeth Gadtoft og fortæller, at det godt nok er lidt pudsigt at stå i september og oktober og lave juleretter.

Magasinet vil fremover også have et nyt navn.

- Jeg siger farvel til Nikolines fine efternavn. Det kommer til at hedde Gadtoft mad og cocktails. Folk er glade for opskrifterne på cocktails, fortæller Karen-Elisabeth Gadtoft.

På Instagram har madmagasinet mere end 5000 følgere. Den næste milepæl bliver 10.000 følgere. Sker det, får magasinet side en såkaldt swipe-up knap. Det vil sige, at følgere med et enkelt klik kan få adgang til opskrifter med videre.