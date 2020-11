Månedslang brand: Kommune politianmelder Solum

En punkt på dagsordenen i Klima- og Miljøudvalget forrige tirsdag handlede om tiltag til at forebygge udvikling i forurening og gentagelser af samme fra virksomheden Solum. En beslutning om politianmeldelse blev begæret i byrådet, og rundede derfor Økonomiudvalget onsdag 18. november, hvor det blev med stort flertal blev besluttet at indgive politianmeldelse mod Solum, fordi der er mistanke om, at virksomheden har opbevaret brændbart materiale uden at ansøge om tilladelse, og at reglerne om brandsikkerhed, derfor ikke er overholdt. Det kan være årsagen til at den nuværende brand er så omfattende og langvarig. Baggrunden er den aktuelle brand på affaldsbehandlingsanlægget på Vestre Hedevej i Roskilde, hvor tonsvis af haveaffald har været i brand siden den 19. september 2020.

Alt for brændbart

- Virksomheder skal - ligesom alle os andre - overholde de regler og rammer, der er for deres virke. Brandvæsenet kan konstatere, at Solum har opbevaret alt for store mængder brændbart materiale uden at have tilladelse. Derfor har vi i økonomiudvalget i dag bedt Roskilde Brandvæsen om at politianmelde Solum, siger borgmester Tomas Breddam.

Borgmesteren understreger, at Solum er i gang med at rette op på de manglende tilladelser. Politianmeldelsen gælder således forsømmelser i tiden op til branden.

- Når vi tager denne sag så alvorligt, er det jo fordi branden har så store konsekvenser. Rigtig mange borgere er generet af røg og lugt, og er selvfølgelig også bekymrede for de helbredsmæssige konsekvenser. Derfor tager vi nu igen også kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få rådgivning. Det har vi nemlig ikke fagligheden til i kommunen, siger Tomas Breddam.