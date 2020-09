Roskilde Musiske Skole vil blive nødt til at fyre musiklærere og nedlægge fag, hvis budgettet skal skæres til af rammebesparelser og den følgende mindre statsrefusion. Det vil betyde, at færre børn i Musikby Roskilde kan gå til musik. Foto: Kenn Thomsen Foto: Jens Wollesen

Må nedlægge fag: Besparelse slår dobbelt på musikskole

Roskilde - 25. september 2020 kl. 15:10 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Selvom der står 346 børn og unge på venteliste, kan Roskilde Musiske Skole blive nødt til at nedlægge hold og sende endnu flere i kø eller helt ud af musikskolen, hvis kommunens bebudede rammebesparelse bliver gennemført.

Musik- og billedskolens udgifter består hovedsageligt af løn, og derfor vil besparelsen tvinge dem til at vælge, hvilke fag der ikke længere skal undervises i. Det skriver bestyrelsen i sit høringssvar, og det bliver bekræftet af Roskilde Musiske Skoles leder, Anja Reiff.

- Det er det, vi læner os op ad, for der er det med musik- og kulturskoleområdet er, at over 90 procent af budgettet består af løn. Det vil sige, at hvis vi skal ind og skære, bliver det på lønsiden, og i en musikskole har man kun specialister ansat - man kan ikke både undervise i violin og saxofon, men er specifikt uddannet i det, man underviser. Så det er klart, at hvis der bliver reduceret i personalet, kan det betyde, at der er nogle fag, vi ikke kan udbyde, siger hun.

Besparelse skaleres op

Musikskolen har i forvejen presset citronen, så det ikke længere er muligt at få undervisningskabalen til at gå op ved at rykke rundt og sætte flere på holdene.

Det er ikke kun de kommende besparelser, der presser musikskolens budget. Det er i forvejen blevet strammet af en forandring af undervisernes arbejdstidsregler, som har betydet øgede lønudgifter siden 2016.

På den baggrund var der ventet en regulering af Roskilde Musiske Skoles budget, men den blev taget af bordet i budgetforhandlingerne.

Oven i det vil nye rammebesparelser ramme med dobbelt kraft, fordi de medfører en nedgang i statsrefusionen.

Roskilde Musiske Skoles bestyrelsesformand, Thorkild Franck, forstår godt, at kommunen skal have pengene til at hænge sammen, men kalder besparelsen på musik- og billedskolen enormt ærgerlig.

Ikke mindst fordi den ikke begrænser sig til de 1,5 procent, men fører til mindre statsrefusion, oven i at kommunens bidrag til at finansiere lønreguleringen er taget af bordet.

- Hovedproblemet er, at det skalerer op. Den besparelse kommer til at slå to-tre-fire gange så hårdt, siger Thorkild Franck.

Musikby?

Konsekvensen kan som nævnt blive nedlæggelse af hold og aktiviteter. Det går dårligt i spænd med ambitionen om, at Roskilde skal være en musikby hvor skolen er en væsentlig del af at få børn og unge til at opleve og selv kaste sig over musikken.

- Musikskolens budget er jo primært lønudgifter, så en besparelse betyder færre musikere, der kan undervise vores børn og unge i kommunen. Der gøres meget for at komme ud til alle børn på alle skoler for at give dem muligheden for at spille og høre noget musik og måske så et frø, siger Thorkild Franck.

Roskilde Musiske Skole har i dag omkring 2000 medlemmer, som fordeler sig på næsten 2900 holdpladser.

