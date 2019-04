Se billedserie Denne flok verdensmestre lagde i weekenden vejen forbi Gundsølille. Der var tale om det danske kvindelandshold i døvehåndbold. Og de sagde ikke pænt tak for invitationen til Gundsølille, som de tævede med 21-18. Foto: Jørgens C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Lyt lige: Verdensmestrene vandt over Gundsølille Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyt lige: Verdensmestrene vandt over Gundsølille

Roskilde - 08. april 2019 kl. 05:16 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man er på ingen måde en feteret stjerne, når man spiller på døvelandsholdet i håndbold. Typisk betaler spillerne selv 500 kroner for, at der kan holdes træningssamlinger. Men denne weekend var anderledes. Landsholdene blev inviteret til Gundsølille da hjemmeholdets dametræner John Stilling-Laursen i vanlig John-stil sagde »den klare vi«.

- Det kan da ikke passe, at sådan nogle drenge og piger skal have udgifter ved at repræsenterer Danmark. Jeg ringede rundt til fem af vores sponsorer, og så var den klaret. Vi reklamerede også for arrangementet på facebook og der kom 100 kroner ind fra en mand, der bor i Tjæreborg - en forstad til Esbjerg. Han har døve forældre og ville lige lægge lidt i kassen for det gode initiativ, fortæller John Stilling-Laursen.

Landsholdene var indkvarterede på Roskilde Lilleskole i Tågerup, lørdag var der træning i Østervangskolens hal i Roskilde og hele søndagen stod den så på træning i Gundsølillehallen, hvor hjemmeholdets to seniorhold stillede op og agerede sparringspartnere i træningskampe.

Normalt er håndbold bestemt ikke en sport for de stumme - var det ikke det Elkjær sagde om fodbold en gang - men det nytter ikke noget at være voldsomt vokal, når ens holdkammerater - eller modstanderen ikke kan høre et pip af hvad der foregår.

Sådan var det søndag og dommer Martin Reimann måtte dag også lige gøre tingene marginalt anderledes end han plejer, når han dømmer håndbold med os der godt kan høre fløjten. Søndag skulle der en del flere fagter og øjenkontakt til for at alle på banen fangede hvad han havde dømt. Når man spiller på døvelandsholdet så gælder der nemlig en regel - ingen hjælpemidler. Høreapparater og høre-implantater skal blive i tasken ude på sidenlinjen.

Derude stod landstræner Helle Brixen og fægtede med alt der kunne fægtes med, for at få spillene på banen til at gøre som hun ønskede. Godt bakket op af hendes mand, som er holdleder for det kvindelige døvelandshold - behøver vi at nævne, at familiens ene datter naturligvis lavede mål på banen. Ude på sidenlinjen stod også to kvinder iført trøjer hvorpå der stod interpreter, eller tolk.

Døvelandsholdet genopstod for lidt mere end tre år siden. Tilbage i 2001 vandt holdet faktisk OL-guld i Rom, sidenhen lukkede holdet ned.

Da Helle Brixens hørehæmmede datter blev gammel nok til seniorhåndbold undersøgte Helle, om der fandtes et landshold. Det gjorde der ikke og i samarbejde med Dansk Døve Idræt fik hun skrabet et landshold på benene.

- Til den første træningssamling dukkede der 15-20 piger op. Det var helt fantastisk. Vi havde et hold, husker hun stolt og glad.

- Sidste år tog vi til VM i Brasilien og blev verdensmestre, fortæller Anni Villadsen, som med 42 somre er holdets ældste. Det er dog ikke til at se at hun er 42 år, for det meste af kampen piskede hun op og ned ad sidelinjen. Der var rigelig med løbetræning til de spillere fra hjemmeholdet, som dækkede hende op. Til daglig spiller Anni Villadsen for Team Arresø i kvalifikationsrækken - samme række som Gundsølille.

På mål på landsholdet står Tanja Sørensen, som til daglig spiller i odenseanske IF Stjerne, som netop har sikret sig oprykning til landets næstbedste række i »høre-håndbold«.

- Vi kan sagtens begå os på almindelige hold. Det er jo kun ørerne, der ikke et tip-top, griner Anni Villadsen.

- For mig gælder det bare om at få gjort opmærksom på, at vores sport eksisterer, for naturligvis har vi et andet fællesskab, når vi samles til vores døvelandsholds-samlinger, siger Anni Villadsen.

For dem som skulle være nysgerrige på, hvordan kampen endte, så kom verdensmestrene ikke til Gundsølille for at være statister, de vandet med 21-18 og de lokale heltinder.

Danmark er faktisk arrangør for døve EM til næste år fra den 18. til den 26. juli. Stævnet afvikles i Frederiksberghallerne.