Jørgen Petersen var en god fangst for Jan og Bo's Lystfiskershop. I næste 30 år har han stået i butikken, som nu flytter tilbage til centrum på Køgevej lige over for Insp. Foto: Lars Kimer

Lystfiskerbutik tilbage et udkast fra begyndelsen

Roskilde - 21. april 2019 kl. 07:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om håndværkeren er godt i gang med at pudse en væg op, så står der »Åbent« på døren, og inden for støder man straks på Jørgen Petersen - det ansigt som de mange kunder hos Jan & Bo's Lystfiskershop i Roskilde har kendt i så mange år. Væggene er stadig lidt tomme, for Jørgen og eneejer Bo Vogelius er stadig ved at få skik på det nye lokale på Køgevej, hvor der senest var musikbutik, næsten lige over for Insp.

Flytningen er blevet en realitet, fordi Rema 1000 har udset sig hjørnet i Roskildevænget til en ny butik. Flytningen har ligget i kortene længe.

- Vi så lokalet her og tænkte, at det kunne være fedt at komme ind til byen igen, forklarer Jørgen Petersen.

Jan & Bo startede i København, men åbnede i 1988 i Roskilde i det lille lokale på hjørnet af busparkeringspladsen, hvor der nu ligger frisør. Sidenhen rykkede de over i lokalet på hjørnet af Køgevej, hvor der i mange år lå en tæppeforhandler med konstant ophørsudsalg, inden turen gik ud til Roskildevænget.

- Den er god nok. Vi har åbent. Folk skal jo have repareret deres ting, siger Jørgen Petersen, som har været ansat i butikken i næsten 30 år.

- Jeg elsker at være her. Jeg fik jobbet, fordi jeg var lidt rapkæftet. Jeg kom ind i butikken som kunde. Der stod en anden kunde og ville have repareret et fiskehjul. Det måtte Jan afslå, men så sagde jeg fra køen, at det kunne jeg da godt lave. Så mente Jan og Bo, at jeg skulle have et arbejde, griner Jørgen Petersen, som ser på et fiskehjul, der netop er blevet indleveret.

- Det skal lige have skiftet et kugleleje og smøres. Det er et hjul til 6000 kroner, så folk kommer med deres gode ting. Det er lidt som at være urmager, bilder jeg mig ind.

Det nye lokale virker mindre end det tidligere lokale i Roskildevænget, men ifølge Jørgen Petersen er det kun 5-10 kvadratmeter mindre.

Jørgen Petersen gætter på, at der kommer flest kystfiskere, dernæst småbådsfiskere og så folk med glæde ved put and take-fiskeri. Som rosinen i pølseenden er der også en mindre gruppe medefiskere, som har hang til sudere, brasner og karper.

- Vi må se, hvordan det kommer til at gå. Der er fine p-muligheder, og så tror vi på, at vi får lidt flere strøgkunder, siger Jørgen Petersen.

