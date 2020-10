Det er svære tider for Roskilde Festival, men nu kan de i det mindste varme sig med, at den seneste festival i 2019 gav et stort overskud. Både for selve festivalen, der uddeler overskuddet, og de flere end 200 foreninger, handlende og organisationer. Foto: Kenn Thomsen

Lyspunkt i en krisetid: Roskilde Festival fik stort overskud

- At vi kan donere så mange penge væk, og at de handlende og foreningerne samtidig får så stort et overskud i 2019, skaber en værdi, der rækker langt ud over festivalen. Vi er stolte af at kunne gøre en forskel i verden på den måde. Den mulighed har vi desværre ikke nu, hvor vi på grund af en aflyst festival ikke kan generere et overskud, siger festivaldirektør Signe Lopdrup i en pressemeddelelse.