Lysene slukkes i Red Light District

Stændertorvet har i siden slutningen af december været Roskildes Red Light District, når mørket har sænket sig over den mennesketomme plads. Byens hus har haft røde lamper i kvistvinduerne, men nu er farven ikke længere fast men skifter.

- Her faldt farven naturligt ind, men jeg kan da godt se at man kan få andre tanker her i januar.