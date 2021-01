Se billedserie Et tag af lys er et af de store ankerpunkter i årets lysfest, der finder sted fra mandag 25. januar til fredag 29. januar. Taget kommer til at bestå af 16 smalle lysstråler. I 2018 var der en forsmag på ideen, da der blev sendt et par skarpe lysstråler ud fra Sankt Laurenti kirketårnet på Stændertorvet. Foto: Jan Partoft

Lysende fest til fods

Roskilde - 22. januar 2021 Af Tekst og foto: Jan Partoft

En fest med maksimalt fem deltagere lyder måske ikke så spændende, men det er, hvad der er muligt med de gældende coronarestriktioner. Så når årets lysfest går i gang mandag 25. januar, bliver det noget anderledes end de vanlige og folkerige lysfester, der har været de tidligere år.

Alt kommer til at foregå udendørs for tilskuerne og festen strækker sig over fem eftermiddage og aftener fra klokken 16 til 22.

Der bliver to store ankerpunkter i hver ende af Kulturstrøget. På Stændertorvet bliver der en lysvifte, der strækker sig fra tagterrassen hos Transocean Shipping på Danske Bank siden og hen over Byens hus. Viften består af 16 smalle lysstråler, der vil lægge sig som et loft over torvet.

Andet ankerpunkt bliver i Roskilde Biblioteks have. Her er der en lysinstallation med titlen Lysekko, som er inspireret af Tycho Brahe og hans observationer i forbindelse med Stella Nova, en supernova.

Hvis man går en tur mellem de to ankerpunkter ad Kulturstrøget kommer man forbi flere lyssætninger på bygningerne hos Byens hus, Kunsthuset Palæfløjen, Museet for Samtidskunst, Roskilde Museum, Roskilde Kloster og Kreativt hus for børn.

Til et enkelt af arrangementerne bestemmer man selv om det skal være indendørs, for scenen bliver sat via Byens hus facebook-side onsdag 27. januar fra klokken 19 til 19.30. Her vil direktør Birgitte Kirkhoff Eriksen fra Museet for Samtidskunst interviewe lyskunsterne bag de to store lysværker Viften og Lysekko. Det er henholdsvis grupperne Ball & Brand og Tokyo Blue, der har skabt værkerne.

Det er gratis at overvære lysfesten, og man må godt deltage alle dage, hvis man har lyst.