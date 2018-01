Dette billede af Jette Holzendorffs stue er ikke, som man skulle tro, taget om dagen, men om aftenen, hvor lyset fra byggeriet af p-huset på Sortebrødre Plads trænger ind i lejligheden på Dr. Margrethes Vej.

Send til din ven. X Artiklen: Lys-plage bør være under kontrol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lys-plage bør være under kontrol

Roskilde - 08. januar 2018 kl. 16:09 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et indbrud på byggepladsen er Roskilde Kommunes forklaring på, at naboerne til det kommende parkeringshus på Sortebrødre Plads hele weekenden måtte døje med kraftigt lys fra byggepladsen døgnet rundt.

Elskabet blev brudt op, og kommunen har nu bedt entreprenøren om at lave et aflåst område, så man ikke kan pille ved lyset ud at have en specialnøgle. Desuden har vagtselskabet fået besked på at give entreprøneren besked om indtrængen med det samme, så de kan reagere hurtigt - i modsætning til i weekenden, hvor de først blev underrettet mandag morgen, da lyset havde brændt hele weekenden.

Det er dog ikke kun denne weekend, naboerne på Sortebrødre Plads er blevet generet af det kraftige byggelys aften og nat, hvor arbejdet ligger stille.

Men nu bør der være styr på det, mener kommunens bygherrerådgiver uden at kunne forklare, hvorfor der også var problemer mellem jul og nytår, når der burde være automatisk lysstyring.

- Hvis der har været lys uden for arbejdstiden, er det selvfølgelig meget beklageligt, men uanset om det har været en fejl i systemet eller hvad, er det blevet rettet. Vi har gjort, hvad vi kan for at få garanteret, at det ikke gentager sig, siger Klaus Kellermann.

Bygningschef i Roskilde Kommune Lauge Brandt har tiltro til, at det holder stik, omend der kan ske udfald.

- Det er et meget kompliceret sted at lave så stort et byggeri, men vi har nogle entreprenører, vi har meget stor tillid til. Hvordan man tænder og slukker lyset, har jeg også stor tillid til, at de kan finde ud af, siger han.

Parkeringshuset skal stå færdigt til august og holder indtil videre tidsplanen.