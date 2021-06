Biograffamilien ser frem til store filmoplevelser i mørket, når solen har fået skinnet af.

Lys i biografmørket: Poul Hübertz ser frem til gråvejr og store filmoplevelser

Roskilde - 23. juni 2021 kl. 09:16 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

Efter mere end fem en halv måneders tvungen lukning på grund af corona-smitten, åbnede landets biografer igen 6. maj. Således kunne også søskendeparret Poul og Lone Hübertz atter åbne dørene til biografmørket i Kino RO's Torv for knap halvanden måned siden. Og ejerne glæder sig over at finde tilbage til normalen.

- Lige nu kan vi da godt mærke, at solen skinner. Men de sidste 14 dage undtaget har det været positivt. Vi kender den danske sommer. Om 14 dage er det sikkert overskyet og blæsende, siger Poul Hübertz.

Ninjaen vender tilbage Han kan se frem til store film, der vender tilbage til lærrederne i de fem sale, og særligt har han store forventninger til Ternet Ninja 2, som lander til august.

- Ternet Ninja 1 har solgt mere end nogen anden film hos os siden Op på Fars Hat i 1985, og den solgte tæt på en million billetter i hele Danmark. Det er helt uhørt. Det bliver den største film i år, med mindre James Bond overgår den, vurderer biografmanden.

Bredt og smalt Herudover kommer først og fremmest Fast and Furious, den længe ventede James Bond-film, No Time to Die, og så en opfølger til Top Gun til november - ikke mindre end 25 år efter den første. Samtidig har de mere nysgerrige biografgængere mulighed for at se en række mere smalle film i biografsalene i hverdagene.

Farvel til coronapas Ved udgangen af august er der omsider udsigt til, at alle restriktioner bliver ophævet, men Poul Hübertz tror på, at det kommer til at ske tidligere.

- Jeg kan da godt undre mig over, at man kan sidde klos op ad hinanden til landskamp inde i Parken, mens vi stadig skal tjekke coronapas, siger han.

Tror på lærredets magi Lige nu nyder han bare sommeren med resten af Danmark, men han ser frem til de kommende film i biografmørket, som han formentlig vil dele med masser af roskildensere, der har savnet oplevelserne på det store lærred.

- Streamingtjenester har haft kronede dage under coronanedlukningen. Men der er bare forskel på at lave mad derhjemme og at gå ud at spise. Det er det samme med biografen. Det er en helt anden oplevelse, og man får store oplevelser for hundrede kroner, så vi er fortrøstningsfulde, siger han.