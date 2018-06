Pia Nielsen var ved Lynghøjsøerne i weekenden og fangede dette billede på Lyngageren, som meget fint viser, at p-pladsen ikke helt kan klare antallet af biler på de gode badedage.

Lynghøjsøen: Naturstyrelsen grubler over p-kaos

Roskilde - 08. juni 2018 kl. 13:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det fantastiske vejr har fået folk fra Svogerslev og omegn til at flokkes om badestranden ved Lynghøjsøerne. Tilstrømningen har været så stor, at chancen for at vinde i Lotto var større end chancen for at finde en p-plads på parkeringspladsen ved Lyngageren.

Det har flere gange den seneste uges tid fået bilisterne til, i mangel på alternativer, at parkere i begge vejsider langs med Lyngageren, hvilket som udgangspunkt er forbudt.

- Vi har godt set det, og vi kan godt se, at det ikke er optimalt, når nu folk er så glade for stranden - hvilket vi jo er stolte over. Det er dejligt, at vi har skabt et lokalt åndehul, siger Henrik Jørgensen, Naturstyrelsens projektleder på Lynghøjsøerne.

En udvidelse af p-pladsen er ikke gratis, og Henrik Jørgensen tør ikke love andet end, at man i Naturstyrelsen lige vil tage en snak om en eventuel udvidelse af p-pladsen ved Lyngageren.

- Vi kunne måske hurtigt klemme 10 ekstra biler ind, men det vi har oplevet - og jeg var selv forbi og se det - så skal vi jo have 40-50 ekstra p-pladser for at opfylde behovet, siger han.

Der kommer med sikkerhed flere p-pladser ved søerne, men brugerne må have lidt tålmodighed. I bedste fald kommer de allerede til næste sommer.

- Vi har en aftale med Nymølle om, at så snart de er færdige med at grave grus, så må vi lave p-plads ved den midterste sø på arealet lige over for Stamvejen. Nymølles optimistiske melding er, at fortsætter de med at sælge grus i det tempo, der er nu, så kan gravningen være færdig allerede næste sommer, siger Henrik Jørgensen.

Den midterste p-plads er planlagt til at blive til 50-60 biler.

- Men ser vi et større behov, så laver vi den større allerede fra start. Det efterlader os med et problem, indtil den står klar, og det må vi altså lige have vendt internt, siger han.

Størrelsen på den eksisterende p-plads ved Lyngageren er i henhold til den udviklingsplan, der er lavet for området i samarbejde med Roskilde Kommune.