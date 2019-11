I vinter var der heftig debat på skolerne i Jyllinge. Den bliver i den grad vakt til live igen med planerne om at dele den fusionerede skole op. Foto: Kristian Jørgensen

Lynændring af skolestruktur tog sin start i september

Roskilde - 18. november 2019 kl. 14:27 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede i september, måneden efter Nordskolen opstod som fusion af Jyllinge Skole og Baunehøjskolen, begyndte den proces, der er ved at munde ud i et forslag om at dele skolen op i en indskoling på Baunehøj og udskoling på Jyllinge Skole.

Ifølge en orientering, skole- og børneudvalget modtog mandag formiddag, sker det i samarbejde mellem skolebestyrelsen, skoleledelsen og den kommunale forvaltning.

Det startede i september med, at bestyrelsen bad skolelederen om et oplæg til, hvordan Nordskolen får en struktur med vægt faglighed, og hvor skolen ikke bliver forskellig på tværs af de to matrikler.

Den 22. oktober fik skolebestyrelsen så oplægget til en opdeling med 0.-5. klasse på den ene afdeling (Baunehøj) og de ældre elever samlet på anden (Jyllinge).

Det valgte bestyrelsen at lade ledelsen arbejde videre på med henblik på en vedtagelse på torsdag den 21. november. Her deltager kommunens skolechef, Søren Kokholm, for at rådgive og informere om den videre proces.

Skolebestyrelsen kan indstille til at ændre strukturen, men det kræver en politisk vedtagelse i kommunens skole- og børneudvalg.

Her har formand Jette Henning (S) sagt, at hun vil lytte til argumenterne, men som udgangspunkt ikke ønsker at ændre skolens struktur.

Venstres Jette Tjørnelund siger nu direkte, at hun ikke kan gå ind for ændringen.

- Vi skylder børn og forældre, at der kommer ro omkring skolen i Jyllinge, og vi har i Venstre den klare holdning, at der skal være 0.-9. klasse på begge Nordskolens matrikler. Det er det, vi stemte for i februar, og det mener vi stadig, siger hun.

Hvis skolen har så store problemer, at det nødvendiggør en ændring, undrer det hende, at politikerne ikke er blevet orienteret om situationen tidligere.

Dagbladet Roskilde har talt med flere medlemmer af Nordskolens bestyrelse, men de ønsker ikke at udtale sig. En af dem kommenterer dog de mange meninger, der nu folder sig ud blandt forældre på Facebook.

- Nu har jeg siddet i skolebestyrelse i 10 år, og jeg har aldrig oplevet, at nogen har været interesseret i at melde sig ind i skolebestyrelsen. Det kan man undre sig over, men dermed ikke sagt, om jeg er for eller imod, siger Jesper Rasmussen.

