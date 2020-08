»Lyn« fra højspændingsledning forårsagede brand under jorden: 40 mand kæmpede hele natten for at slukke

Et hav af brandfolk, beredskabsfolk, skovhuggere, lastbilchauffører med køreplader og folk fra et elselskab har hele natten kæmpet med en helt usandsynlig brand - under jorden. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 18. august 2020

Det lyder helt vanvittigt, men 16 timer tog det for Roskilde Brandvæsen at få bugt med en helt usandsynlig naturbrand, som opstod i et område nordøst for Østrup på grænsen mellem Roskilde og Egedal Kommuner ikke langt fra transformatorstation ved Hove mandag eftermiddag.

I et område, der bedst kan betegnes som tørvemose overvokset med buske og træer, udbrød der nemlig brand. Ikke en hvilken som helst brand, men en brand under jorden forårsaget af et »lyn« fra en højspændingsledning.

Et træ og en højspændingsledning kom i kontakt med hinanden, og det udløste et kæmpe brag fra det »lyn«, der opstod som følge af kontakten.

- Det hedder en strømbue, og de kan opstå, når højspændingsledninger bliver berørt af »noget«, forklarer indsatsleder fra Roskilde Brandvæsen, Bo Henrik Jensen.

Værst tænkelige sted

Strømbuen løb via træet i jorden og antændte tørvemosen.

- Det var ikke, fordi der var store områder med voldsomme flammer. Jorden brændte simpelthen, fordi der er tale om tørv, knastør tørv. Gravede vi 10 centimeter ned var der 4-500 grader varmt, siger den dødtrætte indsatsleder, som først klokken otte i morges, efter 16 timers kamp, kunne kalde sit mandskab hjem.

I alt 25 brandfolk og folk fra beredskabsstyrelsen kæmpede med branden.

- Det var et virkelig lortested. Det var 800 meter fra noget, der bare marginalt kan kaldes en vej. Vores tankvogne kunne slet ikke køre derud, så hele natten har vi haft lastbiler i pendulfart til at lægge køreplader ud for at kunne komme derned. Vi har haft tre tankvogne, som har hentet i alt 45.000 liter vand til at bekæmpe branden med. Elselskabet har været her, vi har haft fat i skovhuggere, som kunne fjerne træer og krat, så vi kunne få plader lagt ud, fortæller Bo Henrik Jensen.

Håber på regn

Da først brandvæsnet fik lokaliseret stedet, de var kaldt ud til, stod en nabo klar med en ATV til at tage brandfolkene ud i området for at rekognoscere, inden der kunne laves en indsats mod branden.

I alt 3-400 kvadratmeter tørvemose er helt sikkert brændt af. Problemet er, at tørv kan ligge meget dybt i jorden, så brandvæsnet er stadig usikker på, om branden er fuldstændig slukket, og de vil derfor jævnligt over de kommende dage tjekke, om temperaturen er stigende i området.

- Det bedste lige nu ville være et kæmpe stort regnskyl, lyder det fra Bo Henrik Jensen.

Der har naturligvis været slukket for højspændingsledningen i de 16 timer, men det skulle ikke have betydet, at danske elkunder har manglet strøm. Højspændingsledningen er en af de absolut største i landet, og med sine fire kilovolt er dens primære opgave at sende strøm fra Sverige til Tyskland.