Lyhne'r et trin videre

Roskilde Erhvervsforum må sige farvel til Allan Lyhne, der har styret foreningens aktiviteter og medlemsnetværk i cirka to et halvt år. Allan Lyhne har fået job i Copenhagen Capacity. Her skal han være foreningens repræsentant repræsentant i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nye store projekt 'Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland og Øerne'.