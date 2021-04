Lunken fisk i supermarkeds køleskab

Her hang der i forvejen en glad smiley fra seneste besøg for halvandet år siden, men helt så godt gik den nye kontrol ikke.

Fisk skal opbevares ved højst to grader. Displayet på køleskabet viste, at temperaturen indeni var 1,1 grad, men der vil altid være varmere for oven i skabet, end der er længere nede, og det var formentlig forklaringen på, at fiskene ikke holdt den temperatur, som displayet viste.