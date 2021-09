Se billedserie Kenneth Malm spiller for Asarums Bangolfklub, for Sverige er bare det land i verden, hvor minigolf trives allerbedst. Foto: Thomas Olsen

Lune kugler sendt i hul på fine baner

Roskilde - 06. september 2021 kl. 09:23 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der blev talt en del svensk blandt spillerne, som i weekenden deltog i DM i minigolf på Spraglehøjgård i Jyllinge.

Selv om alle deltagerne var danske, bliver mange af de virkelig passionerede danske minigolfspillere nemlig draget af Sverige i en grad, som har fået nogle af de allerbedste spillere til at krydse sundet for at blive en del af det svenske minigolfmiljø, og når nogle af »eksildanskerne« gik i bold sammen, slog de ind imellem over i svensk, ganske enkelt fordi det er det sprog, de plejer at bruge, når de spiller sammen.

- Minigolf er kæmpestort i Sverige, og der er tv på, når der er svenske mesterskaber. Der ligger en bane i hver by, fortæller Kenneth Malm.

Han er pæredansk, men har snart boet i Sverige i fem år. Oprindeligt spillede han ishockey, men med årene skulle han finde en anden idrætsgren at kaste sig over, og det blev minigolf. Så tog han springet til Sverige, og da han også fandt et job derovre, flyttede han teltpælene.

Minigolf er en sport, der tiltaler ham på flere niveauer.

- Det her er meget seriøst, og det er ikke kun for sjov. Men det skal også være sjov, og så hjælper man hinanden. Går man tre mand og spiller, og en af dem har en pissegod bold til et af hullerne, så låner man af hinanden, selv om man er konkurrenter, siger Kenneth Malm.

Varme gemmesteder

Baggen i minigolf kan indeholde hundredvis af kugler lavet af forskelligt materiale. Nogle er lette, andre tunge, nogle er hårde, andre bløde, nogle hopper, andre bestemt ikke. Nogle til filtunderlag, helt andre til baner af baner af eternit. Nogle bolde er billige, andre meget bekostelige. En enkelt bold kan bogstaveligt talt koste tusindvis af kroner. Og de bedste har over 500 bolde.

- Det er lidenskab, det er videnskab, det er idioti! griner Kenneth Malm og hiver en bold op af sin venstre lomme.

- Det betyder også noget, om de er varme eller kolde. Hvis to bolde er ens, og den ene er kold, og den anden varm, får den, der er varm, måske lige det ekstra, der gør, at den ender i hullet, siger Kenneth Malm.

Op af den højre lomme trækker han en tennissok med to andre kugler. Også dem holder han varme »sammen med de to andre kugler,« siger han og griner endnu mere.

Nogle kvindelige spillere benytter et andet sted til at holde boldene varme: Kavalergangen.

Deler erfaringer

DM-stævnet, som Jyllinge Minigolf Klub var vært for, strakte sig på papiret over hele lørdagen og hele søndagen, men i praksis varede det en hel uge for en del af spillerne.

- De første deltagere kom i mandags. De har boet her og trænet her hele ugen og hele dagen hver dag. Der har været fuldt hus herude både torsdag og fredag til træning, fortæller Lis Humle Jørgensen fra Jyllinge Minigolf Klub.

Forberedelserne blev brugt på at finde frem til, hvordan de enkelte huller bør spilles og med hvilke bolde. Og den slags kommer alle til gode, for selv om det kun er nogle spillere, der har mulighed for at investere al den tid i at prøve alle de forskellige muligheder af på forhånd, så deler man sin viden.

- Tag for eksempel Jannick derovre, siger Kenneth Malm og peger den førende Jannick Skov ud, som er ude på sin ottende runde.

- Han har gået og spillet sindssygt meget heroppe, og for halvanden uge siden lagde han ud, hvilke bolde han spiller med på hvilke huller til de her mesterskaber, hvilken position han slår boldene ud fra, hvor han slår dem i banden og så videre - hele molevitten, siger Kenneth Malm.

Hovedet under armen

Den åbenhed og vidensdeling rækker helt op til verdens bedste, Carl-Johan Ryner. Det er med til at højne niveauet, så alle har de bedste forudsætninger for at spille - og så det er alene er den, der udfører slagene bedst, der vinder.

At vinde var Kenneth Malm ikke selv i nærheden af.

- I de første fem runder har jeg gået med hovedet under armen. Det er først nu, jeg er begyndt at spille minigolf. Men det er et fantastisk anlæg, det her. Det er selvfølgelig også stadig nyt. Der er mange anlæg oppe i Sverige, som i princippet er magen til, men hvor filten slipper i den ene side og buler, og så må man nøjes med at spille i den anden side. Den slags kommer man ud for, men ikke her, siger han.

De små ting

Også Jannick Skov havde »hovedet under armen« til at begynde med, men kun i en enkelt runde, og med flere runder under 30 slag var han vældig svær at bide skeer med. Han befandt sig tydeligvis meget godt på anlægget, som han har været med til at forfine, for efter alle træningstimerne har han også givet klubben feedback om småbitte ting, der skulle ændres eller tilføjes.

- Det er det, der gør forskellen på det her sted og mange andre. Her er der en forening bag, som fungerer, og der er mennesker til at lave alle småtingene, siger Jannick Skov.

Som eksempler nævner han de træplader, der blev sat op til mesterskabsspillet ved nogle huller. De tjener ene og alene til at stoppe bolden de steder, hvor der er risiko for, at spillerne sender bolden ud over banden, så de er på ingen måde påkrævet, men rare at have, så spillerne slipper for at skulle ud i krattet for at leve efter en vildfaren bold.

- Det gør det også lettere at hold et tempo, når man spiller mange, siger Jannick Skov.

En anden ting, som han også havde gasset arrangørerne med, var, om de havde sørget for en medaljeskammel »til voksne mennesker.« Og sådan en blev bygget allerede lørdag - og søndag fik han selv lejlighed til at teste, om håndværket var gjort ordentligt, for det blev nemlig Jannick Skov, der løb med guldet.

Og skamlen, den holdt naturligvis, for i Jyllinge Minigolf Klub gør man tingene ordentligt.

