Både udsigten og lejlighederne er førsteklasses. De allermest attraktive lejligheder har en månedslig leje på 31.600 kroner. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Luksuslejligheder giver kø hos mægler

Roskilde - 29. november 2020 kl. 05:22 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Endnu mens den offentlige høring om boliger på højskolegrunden i Himmelev er i gang, er der sat gang i udlejingen af de første boliger.

Det er de 19 boliger, der er ved at blive indrettet i selve højskolebygningen, som både efter den nuværende og den komnmende lokalplan netop skal bruges primært til boligformål, og dét projekt har kunnet køre i sit eget spor uafhængigt af den politiske behandling af lokalplanforslaget.

Højskolebygningen er fra 1907 og har senest været i brug i 2006. Den indgik i handlen, da Pensam i oktober 2016 solgte hele højskoleejendommen til Thomas Gjørups TAG Ejendomme, som helst ville have revet bygningen ned.

Kommunen stod dog fast på, at den skulle bevares, og så solgte TAG Ejendomme bygningen til Patrik Qvant Ekberg, som har renoveret bygningen og fået 19 luksuslejligheder ud af det. Projektet er nu så tæt på at være i mål, at det er tid at finde de kommende lejere.

Rift om boligerne

Den opgave er lagt i hænderne på Lokalbolig Roskilde, hvor medejer Morten Nørby forventer, at der bliver rift om de attraktive boliger.

- Vi er allerede ved at blive lagt ned. Vi er først lige ved at starte processen op, men der er allerede mange, der har reageret og skrevet sig op hos os. Vi laver ikke det store materiale, og der bliver heller ikke sat nogen særskilt hjemmeside op i den anledning, sådan som man normalt ville gøre for den slags projekter, for vi regner slet ikke med, at det er nødvendigt her, siger Morten Nørby.

Luksuslejligheder

Der er heller ikke tale om helt normale boliger. Når de bliver kaldt luksuslejligheder, så er det ikke uden grund og skyldes ikke kun beliggenheden med udsigt over fjorden.

- Sammenligner man med, hvad man ellers finder i lejeboliger, er det her noget helt andet. Fx har lejlighederne plankegulve og Svane-køkkener og Quooker - noget man normalt aldrig ser i lejeboliger, siger Morten Nørby.

Nogle af lejlighederne har også elevator - ikke fordi det er et krav, men fordi det er et tilvalg, der gør livet lettere for beboerne.

Den mindste lejlighed i komplekset er en toværelses på 65 kvadratmeter, de største er på 154 kvadratmeter og har desuden stor tagterrasse. Priserne ligger fra 10.000 kroner om måneden til 31.600 kroner for penthouselejlighederne. Indflytningen er planlagt til at kunne ske 1. april.