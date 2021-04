Lukket men ikke slukket hos ROMU

'Kulturen på spil' er på gaden fredag 9. april, og ROMU's årbog 2020 afspejler et kriseår, der har krævet kreativitet og omstilling af en institution, der lever af at samle mennesker.

Med nedlukningen i marts måtte ROMU finde nye veje til at formidle fortællingerne om våbenmodtagelser i besættelsestidens Roskilde, om Skjoldungernes Land, julens kulturhistorie og meget andet.

Nødvendighedens vej Én af disse veje blev den nødvendige digitale vending, som blev en ny måde at nå museets mange brugere på. Således blev 2020 året, hvor ROMU voksede markant i digital udbredelse i form af nyhedsbreve, livestreamede foredrag, interaktive quizzer og sågar en digital julekalender.

Forførende fortællinger

I årbogen 'Kulturen på spil' får vi et kig indenfor på det ROMU, vi har været afskåret fra at besøge i hovedparten af det forgangne år. Over godt 200 sider kan man blandt meget andet dykke ned i jagten på neandertalere ved Ejby Klint, hospitaler i middelalderens Roskilde eller den mørke slavehistorie bag Sukkerhuset, der i dag danner ramme om Roskilde Museum.