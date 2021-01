Lukket børnehave kan genopstå som privat børnehus, imens vil kommunen køre børn til Jyllinge

Ejerne af bygningen på Dyssevej, som tidligere har huset en børnehave, håber på igen i løbet af i år at åbne en børneinstitution for både vuggestue- og børnehavebørn i Ågerup. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 12. januar 2021 kl. 18:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Den nu lukkede børnehave på Dyssevej i Ågerup genopstår formentlig. Institutionen blev lukket, men ejerne har nu haft tid til at finde ud af, hvad der skal ske med grunden og bygningen.

- Vi har da både vendt ideen om at sælge og ideen om at lave en ny daginstitution. Vi er kommet frem til, at vi agter at lave en ny børneinstitution, for det er vi nu en gang verdensmestre i, siger direktør i Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD), som har hovedkontor i Allerød, Palle Woss Petersen.

- Vi håber på, at det bliver en integreret institution, og det er vores plan at få sat gang i projektet her i foråret eller til sommer. Grundlaget er til stede, siger han

I første omgang skal LDD søge om at få godkendt driften af Roskilde Kommune.

- I henhold til daginstitutionsloven har vi en etableringsret, og opfylder vi kravene i loven, hvilket vi gør, så skal kommunen sige ja til vores ansøgning. Jeg forestiller mig, at det bliver en formalitet at få et ja fra Roskilde Kommune, men vi har endnu ikke sendt den fulde ansøgning af sted, siger Palle Woss Petersen.

Institutionen bliver dermed privat og selvejende.

For få pladser i Ågerup Institutionspladserne falder muligvis på et tørt sted, for den seneste analyse af kapaciteten på daginstitutionsområdet viser, at der de næste fem år vil være et voksende underskud af vuggestuepladser i Ågerup.

I analysen står der, at der er behov for at udvide kapaciteten. Allerede i år er der behov for 13 vuggestuepladser, og i 2024 er behovet 26 flere vuggestuepladser end sammenlignet med i dag. Behovet er til stede for en permanent udvidelse af kapaciteten, slår analysen fast.

I dag passes der børn fra mange områder af kommunen i pasningsdistrikt Ågerup. Der er 21 børn fra andre distrikter, der benytter en plads i Ågerup pasningsdistrikt. Børnene kommer fra mange forskellige distrikter Sydbyen, Midtvestbyen, Himmelev-Trekroner, Jyllinge og Gundsømagle. Disse børn bliver dog i overvejende grad passet i private institutioner, ikke i de kommunale institutioner.

I bus til Jyllinge Kommunen har lagt en plan for at løse det akutte pasningsbehov i år. Den betyder, at nogle af børnehavebørnene ifølge årets budgetforlig skal køres med bus til Jyllinge, hvor de skal være på den lukkede sfo/klub Engen i Jyllinge Nordmark. Det bliver børn fra den kommunale institution Elverhøj, som skal udflyttes.

I budgettet står der, at en børnehavegruppe i Børnehuset Elverhøj omdannes til vuggestuegruppe »samt (der) etableres en udflytterordning for en børnehavegruppe i lokalerne fra den tidligere Klub Engen«. Det er kommunens vurdering, at konverteringen fra børnehavepladser til vuggestuepladser samt det, at børn skal til Engen i Jyllinge vil koste 2,2 millioner kroner og naturligvis efterfølgende drift-omkostninger. Og det er kommunens vurdering, at udflytningen løser problemet med for få institutionspladser i Ågerup i år.

Forvaltningen oplyser, at den er i den indledende fase i planlægningen af udflytningen fra Elverhøj, og derfor kan den på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvor mange børn der skal køres i bus til Jyllinge, ej heller hvornår den ordning står til at træde i kraft.