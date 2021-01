Sådan så der ud i det centrale Gadstrup tilbage i 2010, hvor vandet skabte store problemer. Et af byens åndehuller, Gadstrup Mose, har også sidenhen været ramt af fiskedød. Foto: Helle Eriksen

Lukkede lort ud: Så meget urenset spildevand blev lukket ud i 2019

Roskilde - 02. januar 2021 kl. 17:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Syv steder er der sidste år sket overløb til søer, åer eller fjorden i et antal eller i en mængde, som Roskilde Kommune ikke har givet tilladelse til. Det vil sige, at forsyningsselskabet Fors ikke overholdt de udledningstilladelser, det har fået.

Værst stod det til i Gadstrup, hvor der blev lukket 20 gange så meget urenset spildevand ud i Gadstrup Mose, som kommunen havde givet Fors tilladelse til i 2018. I 2019 har Fors »kun« ledt dobbelt så meget urenset spildevand ud som tilladt i Gadstrup Mose. Tallene forklarer, hvorfor man i mosen i sommeren 2019 oplevede fiskedød.

Næstværst har været udledningen fra Viby Renseanlæg. Her var udledningen af urenset spildevand 15 gange så stor som tilladt.

Så meget blev ledt ud I alt viser tallene, at der blev ledt 142.446 kubikmenter (skal ganges med 1000 for at få tallet i liter) urenset spildevand ud fra de steder, hvor Fors leder spildevand ud i »recipienter«, som søer, åer og fjorden hedder på fagsprog. De mange kubikmeter svarer til rundt regnet 220 fyldte 25-meter bassiner i en svømmehal.

Overløb i 2019 og 2018 i kubikmeter (tilladt mængde) Viby Å: 2174 og 8817 (575)

Gadstrup Mose: 2375 og 21.276 (1044)

Svogerslev Bæk: Nul udløb

Kattinge Sø: Nul udløb

Biløbet: Nul udløb

Sibækken: Nul udløb

KVL20 (vandløb ved Brordrup): 3214 og 1592 (494)

Roskilde Fjord (i alt syv udløb): 134.683 og 99.341 (135.492). Der var dog flere af de syv overløb, som selvstændigt ikke overholdt de tilladete udledningsmængder. Også vandløbet KVL20, der står for »kommunalt vandløb nummer 20«, og ude i naturen dækker over et mindre vandløb, som løber fra Brordrup og mod vest, står det skidt til. Her er der udledt tre gange for meget i 2018 og seks gange så meget som tilladt i 2019.

Endelig er der et udledningspunkt centralt i Roskilde, lidt indenlands fra Tømmergrunden på Frederiksborgvej, som har overskrevet det lovlige udslip med en faktor 9 i 2018. I 2019 så det bedre ud, her var overskridelsen »kun« på 80 procent.

Ser man på problemerne i Gadstrup og Viby, så har Fors sat gang i et projekt, der skal løs udfordringerne i syd.

Planen er at bygge en kloakledning fra Gadstrup til renseanlægget i Viby, så det er slut med at lede spildevand ud i Gadstrup Mose.

Dermed samles alt spildevand fra de store byer i det gamle Ramsø på anlægget i Viby, hvor det er planen at bygge et nyt renseanlæg.

Det bliver rigtig dyrt Problemerne med overløb i Roskilde by kan løses på flere forskellige måder. Man kan gå efter at lave separat-kloakering i hele indre Roskilde by.

Det vil betyde, at stort set alle veje indenfor ringvejen skal graves op, og det vil påvirke byen i mange år. Det vil også koste en formue. Fors vurderer, at det vil koste selskabets kunder til sammen 3,5 til fire milliarder kroner, og dertil skal lægges yderligere mellem en og halvanden milliard kroner til de 19.000 kunder i bymidten, som skal have lavet den nye kloakering.

Det lyder næppe sandsynligt, at dette bliver løsningen, da det vil tage over 25 år og betyde en prisstigning for alle Fors-kunder på 10 procent.

Længere ud i havet En anden løsning er ifølge Fors at lave en havledning og så ellers lade fjorden fortynde det, der bliver ledt ud. På fagsprog kaldes dette for en »overførsel«. Der er i dag fem steder i Roskilde by, hvor der må ske overløb til fjorden. De sker alle ikke langt fra kysten, så skal disse rør forlænges, vil omkostningen være på 100 til 200 millioner kroner.

Tredje løsningsforslag er, at man etablerer flere bassiner på de kloakker, som ender med at skabe overløb til fjorden. Bassinerne vil holde vandet tilbage i forbindelse med regnskyl og dermed sænke antallet af overløb. Denne løsning står i 250-500 millioner kroner.

Fors foreslår også, at man i et noget langsommere tempo laver separat-kloakering på de veje, der giver mest mening. En villavej med cirka 50 huse vil koste Fors mellem 11 og 14 millioner kroner at separat-kloakere. Dertil skal lægges udgifter på 75.000 til 100.000 til den enkelte grundejer.

De røde pletter på kortet er der, hvor der er sket overløb af urenset spildevand. De blå pletter er der, hvor der bliver ledt regnvand ud fra separat-kloakerede områder.

Få 25.000 kroner retur Ikke mindst i Vindinge og Ågerup opfordrer Fors kunderne til at lave nedsivning på egen grund. Det vil sige, at en husstand anlægger fx en faskine og dermed nedsiver regnvandet på egen grund, så det ikke overbelaster kloaknettet, når det regner.

Hvis Fors ellers siger ja til løsningen, så vil en husstand få 40 procent af deres tilslutningsbidrag retur. Det lyder på 25.803 kroner. Vil du vide, om du hører til blandt dem, som kan få penge tilbage, så kontakt Fors.

Endelig foreslår Fors, at man, inden overløb ender i søer, åer og vandløb, lader det udsætte for ultraviolet lys. Det vil gøre bakterierne ude af stand til at formere sig og samtidig gøre dem ufarlige for mennesker.

Ulempen er, at der skal etableres fem anlæg, og de er meget pladskrævende, ud over at de vil koste 150-300 millioner kroner at etablere.

Jyllinge ikke nævnt I øvrigt siger redegørelsen intet om overløb fra renseanlægget i Jyllinge, og det er der en ganske god grund til, oplyser Fors i en mail til DAGBLADET.

Fors skriver »Jyllinge Renseanlæg har ikke nogen overløb. Oplandet til Jyllinge renseanlæg er helt separat-kloakeret, og således tilgår der kun spildevand til anlægget. Det er ikke regnpåvirket, og derved er der ikke samme udsving i tilledningen, og derfor er der ikke funktionsmæssigt behov for overløbet.«

Det er Roskilde Kommune, som tager politiske beslutninger om hvilke tiltag, der skal sættes i gang for at begrænse overløb af urenset spildevand.

