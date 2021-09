Klagerne til kommunen over Solum fortsætter i en lind strøm. Den seneste uge har 31 borgere klaget over lugtgener fra det de oplever som Solum.

Lugtgener: Skal vi være et mini-Tjernobyl?

Roskilde - 15. september 2021 kl. 13:49 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

- Vi er ved at nå smertegrænsen. Lugtgenerne er tilbage for fuld styrke, og det kommer fra Solum.

Sådan siger Flemming Skovlund, beboer i Akacielunden ved Trekroner Station. I mere end to år har han levet med de tilbagevendende lugtgener, og natten til tirsdag var den helt gal med lugt i bydelen.

- Det vil være en kostbar affære for kommunen, hvis dele af Trekroner blive erklæret for uegnet til beboelse på grund af stank. Der er lejligheder, som endnu ikke er solgt, og det, der er bygget vil falde voldsomt i pris. Det er kommunens ansvar at få problemet løst nu, inden vi ender som en forladt bydel, som et mini-Tjernobyl, siger Flemming Skovlund.

John Birkmose-Andersen har boet i Akacielunden i fem år. Han er lige så plaget af lugten, og han savner i dén grad politisk mod til at tage et ansvar og få løst problemet.

- Vi ved, hvor vi skal klage, vi skriver pænt, vi skriver tit - og der sker ikke en disse. Det er frustrerende. Vi er rigtig mange beboere, som er voldsomt plaget, og ingen politikere tør røre ved den her sag. Det er faktisk ringe, siger John Birkmose-Andersen.

15 måneder i snit

Han undres over, at stanken bliver ved med at vende tilbage.

- Er lageret på Solum for stort i forhold til tilladelsen? Springer de arbejdsprocesser over og pakker ikke det komposterende materiale ind, som de skal, i en dyne af færdig kompost? Jeg ved det ikke, siger John Birkmose-Andersen, som blot kan konstatere, at lugtgenerne fortsætter .

Sagen spidsede for alvor til i september sidste år, da kommunen endte med at politianmelde Solum for ikke er overholde virksomhedens miljøgodkendelse. Solum har klaget over den behandling til Miljø- og Fødevareklagenævnet i Nævnenes Hus i Viborg, hvor sagen har ligget siden. Om der har været nogen fremdrift i behandlingen af klagesagen i løbet af det år, der er gået siden, er uklart.

I en mail til DAGBLADET oplyser Nævnenes Hus i Viborg, at »den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for miljøsager er 15 måneder, men at der inden for miljøsager er en betydelig variation pga. sagernes uensartethed og meget varierende kompleksitet.«

Hurtige til at klage

Formand for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S), som ikke genopstiller til valget om to måneder, kan ikke give meget hjælp til beboerne.

- Det er komplicerede sager, og vi er lidt låst af, at sagen ligger i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er virkelig ærgerligt, at naboerne oplever så store gener. Vores forvaltning har en tæt dialog med Solum, og selv om vi er uenige, er det mit indtryk, at alle parter arbejder for en løsning og vi ser også stadig på muligheden for en flytning af Solum. Når det er sagt, så er min oplevelse, at vi som danskere generelt er blevet hurtigere til at klage over støvende og støjende virksomheder. Vi bliver nok nødt til at lære at sameksistere, siger Karim Arfaoui.

Hvis man føler sig generet af lugt eller støj i Roskilde Kommune, kan man skrive til kommunen om problemet via mailen gene@roskilde.dk