»Lugtende« mand lokkede med slik og tog fat i skolepige

Manden havde været ved et hegn i skolegården på den muslimske privatskole, hvor han lokkede pigen fra Køge og en veninde fra Roskilde med noget slik og taget let fat i skulderen på den otte-årige pige i et forsøg på at få begge piger til at følge med ham.