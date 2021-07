Luftede de ædlere dele på torvet

Det kan de takke en 69-årig mand for. Han havde siddet stille og roligt på en bænk, indtil han rejste sig med bukserne trukket ned om anklerne. Således stillet frit til skue for alverden dyrkede han opmærksomheden yderligere ved at lave onanibevægelser.

Det fik flere til at ringe efter politet, som kort efter var fremme og sørgede for at trække bukserne op på den 69-årige mand. Det sidste ord er dog ikke sagt i den sag. Han er fortsat sigtet for at have overtrådt straffelovens bestemmelser om blufærdighedskrænkelse, så han kan se frem til en tur i retten på et senere tidspunkt.