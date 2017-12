Se billedserie Det gav en særlig stemning på Roskilde Havn, da mindst 20 lysende kajakker kom sejlende i Roskildes første kajak-luciaoptog. På kajen sang et børnekor fra Kristofferskolen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Luciaoptog: Kajakker lyste op på havnen

Roskilde - 14. december 2017 kl. 13:06 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var mennesker på Roskilde Havn, før boderne åbnede klokken 16 i forbindelse med kajak-luciaoptoget onsdag aften.

- Vejret var slet ikke med os. Vi var meget imponeret over, at folk troppede op trods regn og blæst, siger Maria Kirkeskov Jensen, som er med i den gruppe på fire studerende, der har stået for arrangementet i forbindelse med en eksamensopgave på Professionshøjskolen Absalon.

Maria Kirkeskov Jensen har svært ved at vurdere, hvor mange der deltog i arrangementet, men hun fortæller, at andre er kommet med et bud, som hedder cirka 400.

- Der var flest lige ved Luciaoptoget klokken 17.30-18. De sidste var gået ved 19-tiden, siger Maria Kirkeskov Jensen og fortæller, at gruppen er meget glade for, hvordan arrangementet er gået.

Arrangørerne fik lidt afbud i løbet af onsdagen, men der var mindst 20 kajakker i vandet.

- De var godt nok seje, siger Maria Kirkeskov Jensen og forklarer, at det primært var et børnekor på land, som sang Santa Lucia-sangen, men der kom da lidt sang fra nogle af kajakkerne.

