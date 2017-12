Kajakker er ikke kun til sommerbrug. Onsdag aften er der for første gang luciaoptog med kajakker i Roskilde Havn. 25 kajakker med lys på vil padle rundt i havnen, mens et kor på land synger den kendte Santa Lucia-sang. Der vil også være andre aktiviteter. Det hele er en del af en eksamensopgave for fire studerende på Professionshøjskolen Absalon. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Lucia: Kajakkerne bærer lyset ind

Roskilde - 12. december 2017 kl. 14:12 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lucia-dagen bliver markeret over hele Danmark den 13. december.

Sangen kender de fleste. Den begynder med »Nu bæres lyset frem«, og i Roskilde vil lyset bliver båret frem på en helt ny måde onsdag aften, når der er luciaoptog i kajak i Roskilde Havn.

Et lignende arrangement har i flere år været en stor succes i København, og det har fået en gruppe studerende fra Professionshøjskolen Absalon til at stå for arrangementet i Roskilde.

De fire unge kvinder går på tredje semester på den uddannelse, som hedder Leisure Management.

- En del af eksamen på der her semester er, at man skal lave et arrangement, fortæller Maria Kirkeskov Jensen og oplyser, at gruppen skal lave en rapport om begivenheden bagefter.

Gruppen har fået financieret udgifterne til arrangementet af kommunen. Derfor kommer der nok et overskud, og det har gruppen besluttet skal gå til Julemærkehjemmet Liljeborg.

- Vi ville gerne have, at det skulle gå til noget lokalt, siger Charlotte Brolin.

De har også haft med i deres overvejelser, at det er et formål, som folk gerne vil støtte. Derfor kan det også være med til at hive nogle flere med på havnen.

De første aktiviteter, hvor der er madboder, ponyridning og korsang, begynder på Roskilde Havn klokken 16. Selve luciaoptoget finder sted klokken 17.45.

