Byggeriet af diget i Jyllinge Nordmark har ligget stille i over et år, men lovforslaget, der skal få gang i kystsikringsprojektet igen, ser ud til at blive behandlet i Folketinget inden sommerferien. Foto: Kenn Thomsen

Lovforslag om dige er stadig med på listen

Lovforslaget, som skulle få kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark i gang igen, skulle have været 1. behandlet i Folketinget den 18. marts, men corona-pandemien satte en stopper for det. Siden da har Folketinget kun behandlet lovforslag, som handlede om corona, og nu er det så besluttet, at 40 procent af de lovforslag, som skulle have været behandlet inden sommerferien, må vente til efter sommerferien.