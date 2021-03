Lover bedre bo-tilbud fra kommunen

Både Gitte Kronbak (S) og Bent Jørgensen er tilfredse med, at der nu skal laves bedre bo-tilbud for nogle af Roskildes udsatte borgere.

Roskilde - 12. marts 2021

Formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen (V) og Den socialdemokratisk ordfører Gitte Kronbak glæder sig over, at der nu er en forbedring på vej på et vigtigt punkt for nogle af kommunens mest udsatte:

Arbejdet med at sikre tidssvarende boliger for borgere på kommunes botilbud tog et afgørende skridt på det seneste møde i udvalget.

Her besluttede et enigt udvalg, at der til de kommende budgetforhandlinger for det kommende år skal fremlægges konkret forslag til, hvordan boligerne kan blive mere tidssvarende.

Udvalget vedtog et kommissorium, der definere rammerne for det arbejde som forvaltningen nu igangsætter.

Formålet er er at få belyst hvilke fornyelser og/eller moderniseringer af botilbudene, der er nødvendige samt de økonomiske konsekvenser det vil have. Der skal i arbejdet både indgå modeller for modernisering og nybyggeri, så vi sikrer os, at vi de næste mange år har tidsvarende boliger der modsvarer borgerne behov.

- Fra Socialdemokratiet har vi i længere tid ønsket, at vi kan få en bedre standard på vores botilbud. Derfor er jeg meget tilfreds med oplægget, men det er også vigtigt for mig at både medarbejdere, borgere og pårørende bliver inddraget i processen, før der træffes beslutninger i byrådet, siger Gitte Kronbak.

- Som udvalgsformand er jeg meget glad for, at vi nu i enighed har taget dette skridt. Der har forud været et langt forarbejde, og nu er vi så på plads med en ramme, så forvaltningen til budgetmødet i juni kan præsentere nogle modeller for byrådet. Formentlig bliver det en plan over flere år - særligt hvis vi også skal etablere nybyggeri, siger Bent Jørgensen.