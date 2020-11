Se billedserie 5. årgang på Tjørnegårdskolen har haft besøg af to kunstformidlere fra kunstmuseet Louisiana, der har vist dem, hvordan man arbejder med kunst. Foto: Kim Rasmussen

Louisiana bragte kunsten ud til børnene

Roskilde - 21. november 2020 kl. 09:43 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Når børnene ikke kan komme hen til kunsten, må kunsten komme hen til børnene. Det er tanken bag kunstmuseet Louisianas projekt »Skab det nye sammen«, hvor skoler på Sjælland har kunnet søge om at få besøg af Louisianas kunstformidlere, der har lavet workshops med elever og lærere.

- Når skolerne ikke kan besøge os på grund af Covid-19, så må vi jo tage ud og gøre børnene bekendt med billedkunsten, siger Nikolaj Stobbe, som har tilbragt denne uge på Tjørnegårdskolen i Roskilde.

Tjørnegårdskolen var sammen med den private Roskilde Lille Skole blevet udvalgt blandt de 66 ansøgere, og det betyder, at hele 5. årgang nu ved, hvem billedkunstnere som Henry Moore, Yayoi Kusama og den danske kunstnergruppe Superflex er.

Nikolaj Stobbe har introduceret eleverne for kunstnerne og deres værker, og derefter har børnene skullet prøve at lave kunst i samme stil og med de samme metoder.

Det mest idéelle havde selvfølgelig været, hvis kunstnerne selv kunne have deltaget, men engelske Henry Moore døde i 1986, og japanske Yayoi Kusama er 91 år. Superflex var et mere realistisk bud, men ikke i disse tider hvor man skal forsøge at undgå nye bekendtskaber.

Eleverne lod dog til at have haft det sjovt med at lave abstrakte figurer a la Henruy Moore, prikker a la Yayoi Kusama og kontrakter a la Superflex.

- Det var sjovt at lave noget i stedet for det normale, siger Helene Maj Christensen fra 5. årgang.

Den sidste workshop handlede om at lære eleverne, hvordan man sætter en udstilling op og formidler den til andre. Så fredag middag var der fernisering i Tjørnegårdskolens indgangsparti, og bagefter havde eleverne til opgave at præsentere deres værker for en klasse fra 2. årgang og fortælle om baggrunden for kunsten.

- Det handler om at give børnene en sjov uge, så de får et positivt forhold til kunst, siger Nikolaj Stobbe.

Projektet »Skab det nye sammen« er blevet til med støtte fra Augustinus Fonden.