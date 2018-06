Lotterikrydset: Så røg der igen en cyklist

Bilisten kan forvente at høre nærmere fra politiet, der mistænker ham for overtrædelse af færdselsloven ved ikke at have opfyldt sin vigepligt i krydset. Der er mindst et tidligere eksempel på at retten har frifundet en bilist, som er kommet til at køre en cyklist ned i krydset, simpelthen fordi retten fandt, at oversigtsforholdene i krydset er så håbløse, at bilisten ikke havde gjort noget forkert.