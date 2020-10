Lotte Fang sammen med Brian Christensen, der udgav hendes bog »Roskildes guldalder« i 2018 på hendes 78-års fødselsdag. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Lotte Fang er død - men hendes historier lever videre

Roskilde - 26. oktober 2020

Lotte Fang-Borup har fortalt sin sidste historie, men hendes fortællinger lever videre. Den kendte lokalhistoriker er død efter længere tids sygdom. Hun blev 79 år og ville være fyldt 80 den 29. november.

Det svigtende helbred betød, at hun til sidst måtte opgive at stå i spidsen for de populære byvandringer, hun ellers havde arrangeret i over 50 år. De senere år overlod hun i stigende grad byvandringerne til andre, deriblandt Kaj V. Hansen, som i flere år havde sine egne byvandringer, inden de to valgte at slå dem sammen.

Det var også helbredsproblemer, der førte til, at hun i 2014 flyttede tilbage til Roskilde efter at have boet 10 år i Venslev ved Skibby, hvor hun købte hus sammen med sin mand Jørgen Borup, der døde i 2008.

Interesse gik i arv Lotte Fang havde ikke sin interesse for lokalhistorie og historiefortælling fra fremmede. Hun var datter af Arthur Fang, der var kendt som Roskildes lokalhistoriker, og da han gik bort i 1973, tog hun så at sige over.

Hendes første bog var en, de skrev sammen i 1969 og handlede om Roskildes venskabsbyer, men hendes første udgivelse som eneforfatter kom i 1974 og hed »Roskilde brænder« og udkom i anledning af Roskilde Brandvæsens 100-års jubilæum.

I alt blev det næsten 40 udgivelser, hvoraf den mest udbredte nok er »Gader og stræder«, der fortæller historien bag vej- og gadenavnene i Roskilde. Bogen er senere blevet udgivet i en ny udgave, hvor resten af Roskilde Kommune er med.

Lotte Fang begyndte i 1968 med sine populære byvandringer og fortsatte de næste 50 år, indtil hun fik problemer med bentøjet og måtte overlade dem til andre. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Blod, sved og tårer Hendes sidste udgivelse blev »Roskildes guldalder«, der udkom i 2018 på hendes 78-års fødselsdag. I den portrætterer hun 12 kendte personligheder fra 1800-tallet så som H.C. Andersen, C.E.F Weyse og Holger Drachmann og beskriver deres forbindelse til Roskilde.

Lotte Fang var også med til at sørge for H.C. Andersen-bænken i Skomagergade sammen med Gågadernes Vejlaug.

- Den bænk har kostet blod, sved og tårer. Vi har arbejdet på det i tre-fire år, og jeg har skullet overbevise så utrolig mange mennesker. Ingen ville tro mig, når jeg sagde, at H.C. Andersen havde noget med Roskilde at gøre, sagde hun til DAGBLADET i 2017.

Sad i byrådet Lotte Fang var bibliotekar af uddannelse og var ansat på Roskilde Bibliotek fra 1968, til hun gik på pension. Hun nåede også at sidde i byrådet for Det Konservative Folkeparti fra 2002 til 2005, men det var ingen ubetinget succes, og hun trådte ud, da hun flyttede fra kommunen sammen med sin mand.

- Jeg troede måske, jeg kunne få lidt mere indflydelse, hvis jeg sad i byrådet. Det kunne jeg måske også, men så skulle jeg nok have taget imod et tilbud fra et andet parti! sagde hun til DAGBLADET, da hun fyldte 70 år.

