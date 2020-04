Loppesupermarked åbner igen

Kirppu i Roskilde er blandt de 13 ud af kædens 15 loppesupermarkeder, der tirsdag er genåbnet efter at have holdt lukket den seneste måned. Det sker forsigtigt og med forholdsregler, der nøje følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at kunne yde størst mulig sikkerhed mod smitte for kunder og medarbejdere.