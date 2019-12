Se billedserie Lone Lauridsen er en af de daglige ledere af den nye iGym, der netop er åbnet på Københavnsvej 72 i Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Lopper afløst af fitness Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lopper afløst af fitness

Roskilde - 28. december 2019 kl. 09:26 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I lidt over tre år var Københavnsvej 72 hjemsted for Roskildes første loppesupermarked Lop It, men det sluttede i foråret, da en huslejestigning fik indehaveren Maria Havaleska til at sige stop. I stedet er det nu en anden slags hop og spring, der finder sted i det 400 m2 store lejemål, for fredag åbnede fitnesskæden iGym sin første sjællandske afdeling.

Læs også: Roskilde får seks fitnesscentre inden for kort afstand

iGym begyndte for blot to år siden i Fredericia og er i dag også at finde i Vejle, Kolding, Horsens, Viborg og Aarhus, og nu er turen gået til Sjælland, hvor Roskilde blev første nedslagspunkt efterfulgt af Amager den 4. januar.

- Vi sprang Fyn over, siger Sascha Bjerregaard, indehaver af iGym Partners, som også havde kig på Køge og Slagelse.

Men lige som med Fyn var timingen ikke til stede. Enten dukkede de rette lokaler ikke op, eller også lykkedes det ikke at finde en franchisetager. I Roskilde er det Lone Lauridsen og Vibeke Thellesen, som kommer til at stå for den daglige drift.

- Jeg synes, det er en god placering. Vi går efter steder med god synlighed, så vi skal ikke ligge i en baggård. Desuden er Roskilde en god fitnessby, og vi har oplevet en kæmpe opbakning, så det bliver ikke vores sidste center på Sjælland, siger Sascha Bjerregaard.

iGym skiller sig ud fra andre fitnesskæder ved, at træningen foregår på såkaldt intelligente maskiner, som man styrer med et chiparmbånd. Maskinerne kan derfor meget præcist indstilles til ens krop og evner, og efter hver sjette træning foretages der en ny muskeltest, så der langsomt lægges mere og mere på.

- Mange steder øges vægten med fem kilo hver gang, og det kan virke som et uoverkommeligt spring, hvis man er en spinkel kvinde, der er begyndt med at løfte 10 kilo. Men hvis det kun er et kilo ad gangen, kan man lettere nå derhen, siger Sascha Bjerregaard.

iGym henvender både til dem, som har en travl hverdag og ikke har tid til at bruge over en time på en træning, men appellerer også til nybegyndere, der ikke har været i et fitnesscenter før.

- Det er ikke alle, som bryder sig om at træne i store centre med mange mennesker. Vi er et mindre sted, hvor man bliver set og ikke bare er et nummer i rækken. Vi kan se, at vi har et mere voksent publikum, og i Fredericia har vi hver fredag 100, som mødes til morgenbrød, så det handler ikke kun om træning, siger Sascha Bjerregaard.