Lone Carmel fylder 50 år mandag den 6. juli. Hun har i mange år hjulpet både virksomheder og private gennem sit firma Relazion. Foto: Britt Nielsen

Lone tror på relationer og netværk

Roskilde - 05. juli 2020 kl. 12:06 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2007 ringede telefonen hos Lone Carmel, og det blev også starten på hendes firma Relazion.

I telefonen var det den daværende direktør for Vestergaard Compagny, Brynjolfur »Billi« Vestergaard. Han havde hørt, at Lone Carmel havde hjulpet en, der var gået ned med stress, og nu havde han en lignende sag.

- Så begyndte en lang relation med Vestergaard, fortæller Lone Carmel, da DAGBLADET møder hende i hendes have.

Lone Carmel hoppede fra sit lærerjob, hvor hun ellers havde opnået resultater med inklusionsbørn og havde været med til at starte en specialskole, og blev selvstændig terapeut.

Om Lone Carmel Lone Carmel fylder 50 år den 6. juli.





Hun er vokset op i Gundsømagle og gik i skole på Margretheskolen.

Hun gik efterfølgende på Roskilde Gymnasium.





Lone Carmel flyttede til Roskilde, da hun var 19 år.





Hun har en kæreste og to døtre på seks og otte år, en søn på 14 år, samt en voksen datter på 25 år.





Lone Carmel etablerede sin virksomhed Relazion i 2007.





Hun fik årets iværksætterpris fra Erhvervssamarbejdet Sjælland i 2009.





Lone Carmel har siddet i psykoterapeutforeningens bestyrelse og har været med til at starte Alumeforeningen på RUC.





Lone Carmel har været frivillig i mange år på Gimle, hvor hun er tilknyttet Danseriet.





Hun har spillet teater på et tidspunkt og har også gået til gospel.





Den 6. juli fylder hun 50 år, og selv om det i første omgang bliver fejret helt privat, kommer der både reception og fest senere.

Handler om flere ting Relazion har tidligere haft lokaler i centrum af Roskilde, men nu har Lone Carmel sin praksis i privaten på Fjordvej. Her i de hyggelige hjemlige omgivelser taler hun med både de private kunder og virksomhedskunderne.

Blandt virksomhedskunderne har der blandt andet været Vestergaard og Nordea, men Lone Carmel har også erfaringer med kommuner og kirker.

Hun bliver kontaktet, når der er noget, som bliver for knudret.

- Der har jeg kunne få folk til at mødes, siger Lone Carmel og nævner stress som eksempel.

- En stress handler om flere ting. Det er ofte både dårligt arbejdsklima og dårlig ledelse. Vi skal hele vejen rundt, og jeg tager flere relationer med, siger Lone Carmel og fortæller, at det generelt er sådan, at når folk sidder overfor hende, så er det sjældent en ting, der giver problemer, men rigtig ofte handler det også om andre ting.

- Det er en proces, som tager tid. men der er fedt, når tingene bliver sagt, siger Lone Carmel og nævner, at hun ved, hun vil kunne reducere sygefravær.

Selv om firmakunderne fylder mest, har Lone Carmel også helt almindelige private personer i terapi. Det kan være parterapi, familier, børn og unge.

- Jeg er meget bredspektret, vil nogen sige, men meget handler om det samme. I mødet med andre mennesker kan man altid blive klogere. Det er meget sådan, jeg arbejder, siger Lone Carmel og påpeger, at hvis man formår at sige tingene i fredstid, så er der grobund for færre konflikter.

Ledernetværk Efter at have etableret Relazion gik det stærkt for Lone Carmel, som formår at involvere sig i mange forskellige ting.

Hun kom med i Erhvervsforum og har en periode siddet i bestyrelsen. Her var hun med til at lave virksomhedsnetværk.

- Jeg tror meget på relationer og netværk. Det er den vej, jeg stadig får kunderne, fortæller hun.

I mange år har hun også gennem Relazion haft et ledernetværk. Her er der i øjeblikket 14 ledere, som mødes med jævne mellemrum og typisk taler om et tema.

- De har brug for at debatere noget omkring det relationære. Det kan være, hvordan får man folk i gang, hvis de er trætte eller umotiveret, siger Lone Carmel og forklarer, at lederne kan tale om det faglige andre steder.

- Gode relationer skaber gode resultater, påpeger hun.

Ny bog på vej Lone Carmel er altid klar til at dele ud af sin viden. Hun har blandt andet skrevet klummer til flere blade. Hun har holdt foredrag om relationer og laver meget lokal tv.

- Fordi jeg synes, jeg ved noget vigtigt, som andre kan have gavn af at vide, forklarer Lone Carmel, som i 2017 udgav bogen »Hverdagsrelationer«, der er baseret på hendes erfaring og praksis.

Lone Carmel er i gang med at skrive sin anden bog. Den handler om demens i familien. En sygdom Lone Carmel selv har inde på livet, da hendes mor er ramt af den.

Selv om hun gennem årene har haft forskellige private interesser, så er arbejdet udover familien den største interesse.

- Det er, fordi jeg elsker mit arbejde. Min klienter siger, vi kan mærke, at du er her, fortæller Lone Carmel.