Lokumstønden giver svar på fortidens import

Gammel lort fra Roskilde har været under behandling af et forskerhold fra Nationalmuseet, og det har givet nogle interessante oplysninger om fortidens spisevaner og specielt om importerede fødevarer.

Forskerne har været en tur i gemmerne for at finde latrinindhold fra flere udgravninger i Roskilde i 1990'erne. Det er blandt andet fra Skomagergade og Provstevænget.

Dengang, da arkæologerne fra Roskilde Museum gravede, blev latrinindholdet kun sporadisk undersøgt, men nu er teknologien blevet bedre til at skille en bunke afføring ad og dissekere den for historier.

- Vi ved fra arkæologien og de skriftlige kilder, at der sker rigtig mange forandringer i den her periode. For eksempel får vi nye handelsnetværk, som gør at vi får fødevarer fra andre områder og i større mængder end tidligere.