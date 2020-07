Lokalt rejsebureau har alt udsolgt til Harzen

Trekking Bureauet har to vandreture til Harzen, hvor kunderne på mellem fire og syv dage går 88-98 kilometer. En lokal samarbejdspartner sørger for de praktiske ting, når kunderne er afsted.

Har flyttet fokus

Caspar Sutton indrømmer, at det var heldigt, at der blev åbnet op for rejser til Tyskland i midten af juni. Allerede et par dage efter begyndte telefonen at ringe og ringe meget.