Lokalt politi vil pynte gevaldigt på ghettoplanen

Roskilde - 02. marts 2018 kl. 14:27 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det flugter helt med Boligselskabet Sjællands ønsker, at regeringens ghettoplan vil stoppe anvisning af arbejdsløse til de udsatte boligområder og i stedet have flere ressourcestærke beboere ind.

Men ghettoplanen har en afgørende mangel. Boligselskabet ønsker sig inderligt, at der igen kommer lokale politistationer som den, der lå i Æblehaven indtil 2009.

- Det er godt, man vil have mere synligt politi i boligområderne, men det skal være permanent. Det at de er der hele tiden vil give en tryghed, siger Bo Jørgensen, direktør for Boligselskabet Sjælland, der blandt meget andet råder over Æblehaven og Rønnebærparken.

Området er ikke længere på ghettolisten. Det mener Bo Jørgensen kan være, fordi politiet ikke har været tilstede, og færre derfor bliver dømt for kriminalitet.

Hans største problem med ghettoplanen er, at regeringen vil nedrive og omdanne belastede boligområder for 12 milliarder kroner. Det er i sig selv en fin idé, men problemet er, at det går ud over alle lejere uden for ghettoerne.

- Der hvor jeg bliver meget nervøs er, at 16 boligområder i Danmark får al den renoveringsstøtte, som skulle være tiltænkt alle andre boligområder. Det synes jeg ikke er fair. Det vil sige, at hovedparten af vores boligområder ikke vil kunne få den nødvendige vedligeholdelses og renovering, fordi regeringen vil lave et fornuftigt nok stykke arbejde, men for lejernes penge, siger Bo Jørgensen til DAGBLADET Roskilde.

