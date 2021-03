Se billedserie Designvirksomheden WUM har i samarbejde med Roskilde Festival lavet lampen Roskilde Festival x WUM, der både har festivallogoet og den korrekte orange farve. Foto: CARL JOHAN HEICKENDORF

Lokalt designfirma laver lampe sammen med Roskilde Festival: Den orange farve var den største udfordring

Roskilde - 10. marts 2021 kl. 05:54 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Hvor svært kan det være at designe en lampe, der signalerer Roskilde Festival? Ret svært, hvis man spørger Peter Wallbohm Olsen, managing partner i designvirksomheden WUM, som han har sammen med Marius Øvrum.

De står bag signaturlampen »Roskilde Festival x WUM«, der lanceres i samarbejde med Roskilde Festival og Ragnarock i forbindelse med den planlagte særudstilling på museet om festivalens 50-årige historie.

En større udgave af lampen er sat op i Ragnarocks foyer, og signaturlampen kan købes i museets butik samt hos WUM, der holder til i den nærliggende Containerstriben på Musicon.

- WUM favner både det nye og upcoming og den lokale forankring. Begge dele betyder meget for os, så det var oplagt for os at være med i projektet her. Vi synes, at det er blevet et flot resultat, der også viser et engagement og et fællesskab, som er virkelig vigtigt for festivalen, og som vi er meget taknemmelige for. Derfor giver det også god mening at koble det nye »udtryk« med de indtryk og oplevelser, der gemmer sig i den historie, som bliver fortalt i Ragnarocks udstilling, siger Roskilde Festivals talskvinde Christina Bilde i en pressemeddelelse.

Om lampen Lampen Roskilde Festival x WUM produceres i limited edition.



Det foregår lokalt i Roskilde-området, bl.a. i samarbejde med WUM’s faste underleverandører beliggende i henholdsvis Svogerslev og Greve.



Roskilde Festival x WUM forhandles af Ragnarock og WUM i deres respektive fysiske butikker og webshops.



Salget følger særudstillingen, der åbner, så snart myndighederne tillader, men eksemplarer kan allerede nu forhåndsreserveres



En del af overskuddet fra salget går til Roskilde Festival.

Fik en designmanual For WUM var det en drøm, der gik i opfyldelse, da Roskilde Festival sagde ja til at indgå et samarbejde.

- Vi er superglade og stolte over, at festivalen vil være en del af projektet. Vi havde en god dialog med Signe Lopdrup (Roskilde Festivals direktør, red.) og sendte hende en prototype af lampen. Vi var nødt til at satse lidt og vise, at vi var seriøse omkring det, siger Peter Wallbohm Olsen.

Da først festivalen havde givet grønt lys, skulle detaljerne falde på plads. Festivalen sendte en otte siders designmanual med instrukser om, hvordan festivallogoet skal se ud, og hvad den rette orange farve er.

- Vi var nødt til at få dispensation til, at logoet på udstillingslamperne blev egetræsfarvet, for det må faktisk kun være orange, sort eller hvidt, fortæller Peter Wallbohm Olsen.

Peter Wallbohm Olsen (tv) og Marius Øvrum står bag designvirksomheden WUM, der holder til i Containerstriben på Musicon i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Farven fandtes ikke Det skulle dog vise sig, at festivalens karakteristiske orange farve blev den største udfordring, for den fandtes faktisk ikke i det RAL-farvesystem, som WUM bruger i sin normale produktion.

- I designmanualen var der nævnt en farve i pantone-systemet, som man bruger til grafik, men den specifikke orange farve var ikke på RAL-kortet. Så vi kiggede på det sammen med vores maler, som tog fat i farveproducenten IGP i Schweiz og fik dem til at skabe farven fra bunden, siger Peter Wallbohm Olsen.

Det har selvfølgelig været med til at fordyre produktionen, men til gengæld er farven nu den helt autentiske.

- For os er det med meromkostningerne ikke så vigtigt, for det har givet os så meget andet at være med til et så sjovt og spændende projekt. Vi vurderede, at det var afgørende, at vi ramte farven, hvis vi skal tilbyde et produkt, der begejstrer, siger han.

Stor sammen med lille Selv grunddesignet var allerede på plads, da Roskilde Festival x WUM er i familie med virksomhedens øvrige lamper. Det er dog ikke ensbetydende med, at WUM bare har skullet ændre farven og tilføje festivallogoet.

- Vi har udviklet lidt på designet og lavet nogle tekniske justeringer. Vi har også skullet udvikle en indpakning og et label, som festivalen skulle sige god for, og så skulle vi blive enige om et navn. Vi foreslog selv »RF50«, men fandt sammen med festivalen frem til Roskilde Festival x WUM, så nu har vi et meget stort brand sammen med et meget lille brand, siger Peter Wallbohm Olsen med et smil.

Made in Roskilde WUM skulle have haft lampen klar til den 5. februar, hvor det var meningen, at Ragnarock skulle have åbnet udstillingen »Smattens magi - 50 års aftryk af Roskilde Festival«, men udsættelsen gav virksomheden lidt mere tid at finpudse detaljerne.

- Det er en bordlampe, du kan have liggende, for den er nok sværere at sælge som loftslampe på grund af farven. Det er et produkt, der taler til følelserne, så den skal ikke købes for funktionaliteten alene, siger Peter Wallbohm Olsen.

WUM benytter Dansk Stålplade Teknik i Svogerslev og Miltona Pulverlakering i Greve som sine samarbejdspartnere, og det var et ekstra plus for Roskilde Festival, at produktionen foregår lokalt.

- Og det gør, at vi kan skrive »Made in Roskilde« på lampen, siger Peter Wallbohm Olsen.

Miltona Pulverlakering i Greve står for malerarbejdet og var med til at sikre, at den rigtige orange farve blev brugt til festivallampen. Foto: WUM

