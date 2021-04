Se billedserie Endelig var der spadestik til en sikker overgang fra Svogerslev til Lynghøjsøerne og kommunen havde fundet den store spade frem. Foto: Kenn Thomsen

Lokalrådsformand og overgang til søerne: Det tegner rigtig godt

Roskilde - 12. april 2021 kl. 18:40 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Svogerslev: Hvad der blev sagt højt helt tilbage i 2014, blev der i dag taget spadestik til.

Endelig kommer der en sikker overgang mellem Svogerslev og Lynghøjsøerne. Det var en drøm, der blev delt på et borgermøde tilbage i 2014, hvor ønsket om at få byen bundet sammen med søerne for første gang blev luftet i et stort offentlig forum.

I dag kunne Jens Børstning, formand for plan- og teknikudvalget så sætte spaden i jorden.

Og med på sidelinjen var lokalrådets formand, Tim Bang.

- Det er virkelig positivt, vi er nået her til. Det bliver til meget stor gavn for byen og for Lynghøjskolen. At kunne komme til Lynghøjsøerne uden at sætte livet på spil er en væsentlig forbedring for alle i Svogerslev, siger han.

Og han kalder tilmed løsningen for enormt flot.

- De tegninger, jeg har set, laver et venteområde på søsiden af vejen. Her kommer der bænke, og man får udsyn ud over en god bid af søerne, siger han.

lokalrådsformanden glæder sig også over »bivirkningerne« ved, at fodgængerne får mulighed for en Jens sikker krydsning af Lindenborgvej.

- Vi får indsnævret Lindenborgvej, og der bliver skabt bedre plads til, at busserne sikkert kan holde og sætte passagerer af og tage på. Jeg kunne godt se, at projektet her kunne få hastigheden 10-20 kilometer ned generelt på Lindenborgvej, og det kommer os alle til gavn, siger han.

Oprindeligt var der lagt op til, at krydsningen af vejen skulle ske via en tunnel. Sådan blev det ikke, men det har Tim Bang svært ved at være skuffet over i dag.

- Det projekt løb bare ind i mange udfordringer. En hovedgasledning, som man skulle uden om, førte til, at man endte i en gammel losseplads, som det ville have kostet fem-otte millioner kroner at få ryddet op i, og vi må da være realistiske, når det gælder vores alles skattekroner. Endelig så blev den sidste løsning en tunnel med et 90 grader knæk. Den ville være blevet mørk, og kunne opleves som utryg, så der havde jeg min tvivl om, hvor mange der ville bruge den, og hvor mange der i stedet vil tage chancen over Lindenborgvej, som vi gør i dag, siger Tim Bang.

De, som kender Tim Bang, ved godt, at han med dagens spadestik allerede er videre til den næste forbedring for Svogerslev.

- Vi skal stadig arbejde for at få hastigheden ned på Lindenborgvej. Det har vi lidt løsninger til, siger Tim Bang.