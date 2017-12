Lokalråd får 100.000 kroner

- Vi er utroligt glade for at have modtaget prisen. Prisen skal anvendes på etablering af et udekøkken og el-stik ved madpakkeskuret ved Lynghøjsøerne. Det spændende projekt skal gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen, institutioner og foreninger, der kan have interesse i at deltage, siger lokalrådets nyvalgte formand Søren Pedersen.